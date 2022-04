Rebensaft mit Sonnenkraft aus Klosterneuburg

Werbung

Der Ukraine-Krieg befeuert die Überlegungen, so schnell wie möglich aus Öl und Gas auszusteigen: Österreich ruft den Notfallplan aus, bundesweit soll ein Frühwarnsystem den Energiehaushalt überwachen – es ist also höchste Zeit für alternative Energie.

Doch welche anderen Gewinnungs-Optionen eignen sich? In Klosterneuburg ist vor allem Photovoltaik gefragt. 338 Anlagen zählt die Stadt im Jahr 2020 – Tendenz steigend. Erst seit wenigen Wochen in Betrieb sind die Kollektoren am Dach des Obstbaugebäudes. Bei kühlem, wolkenfreiem Wetter kann durch Sonnenenergie bis zu 48 Kilowatt-Peak (kWp) Energie gewonnen werden. Mit dem ökologischen Strom wagt die Wein- und Obstbauschule auch den Einstieg in die E-Mobilität.

Kurzstrecken können im Wesentlichen abgasfrei und umweltfreundlich gestaltet werden. Reinhard Eder HBLA u. BA-Direktor

Ein fünfsitziger Kleintransporter des Typs Renault Kangoo (44kW/60 PS) – angeschafft mithilfe der Firma „a-i-m“ und 42 teilweise lokalen Sponsoren – nutzt die hauseigene Energie für Erledigungen im Umfeld. „Vorgesehen ist dieses Fahrzeug für Kurzstrecken bis 150 Kilometer wie zum Beispiel Fahrten zu Ministerien nach Wien, sowie zu den Außenstellen Götzhof, Haschhof und Agneshof. Mit der Nutzung des Elektrofahrzeuges können diese Kurzstrecken im Wesentlichen abgasfrei und somit umweltfreundlicher gestaltet werden“, freut sich Direktor Reinhard Eder.

Das Straßenbild Klosterneuburgs ist um ein auffälliges Fahrzeug reicher: die HBLAuBA fährt neuerdings elektrisch. Foto: Foto HBLAuBA

Dass in Klosterneuburg nicht nur die edelsten Früchte sonnengereift sind, sondern auch die Energie, beweist neben der HBLA auch das Stift mit dem ältesten Weingut Österreichs. Wärme wird seit Jahren im hauseigenen Biomasse-Heizwerk produziert, seit Herbst ist auch eine Photovoltaik-Anlage im Einsatz. Die 22,5 kWp-Anlage am Flachdach einer Lagerhalle versorgt die Stiftsvinothek, das Büro aber auch die Lagerräume des Weingutes mit eigenem grünen Strom.

Zweite PV-Anlage hinter der Sebastianikapelle

Noch im April wird das Stift Klosterneuburg eine zweite Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen. Die Kollektoren werden gerade im Garten hinter der Sebastianikapelle errichtet – somit schafft das Stift einen weiteren Schritt in Richtung Strom-Autarkie.

Die Photovoltaik-Module werden eine elektrische Leistung von etwa 110 kWp abgeben, die hauptsächlich der Abdeckung des Eigenbedarfes dient. Die überschüssige Energie wird in das Stromnetz eingespeist. „Wir erwarten einen Jahresertrag von etwa 110.000 Kilowattstunden an elektrischer Energie“, heißt es seitens des Stifts.

Die PV-Anlage wird derzeit auf einer Fläche von 500 Quadratmetern errichtet – nach längerer Diskussion mit dem Bundesdenkmalamt hat eben dieses Ende November das Projekt denkmalbehördlich bewilligt und grünes Licht gegeben. Die Realisierung der zweiten Photovoltaik-Anlage – beauftragt wurde die Firma Gutenthaler aus Kierling – ist derzeit im Endspurt.

Noch im April wird die zweite PV-Anlage des Stifts Klosterneuburg in Betrieb gehen. Die Kierlinger Firma Gutenthaler ist gerade dabei, die Kollektoren im Garten hinter der Sebastianikapelle aufzustellen. Foto: Stift

