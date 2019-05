C3H8NO5P: Fünf Buchstaben und drei Zahlen, über die die ganze Welt spricht. Denn dahinter verbirgt sich nicht anderes als Glyphosat. In der EU ist das Mittel noch bis 15. Dezember 2022 zugelassen. In Österreich und vor allem in Niederösterreich benötigt es ein solches Verbot allerdings nicht. Sechzig Prozent der niederösterreichischen Gemeinden sind mittlerweile glyphosatfrei – Klosterneuburg ist eine dieser 347 Gemeinden in NÖ.

NOEN

Glyphosat ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphate. Es ist die biologisch wirksame Hauptkomponente einiger Breitband- und Totalherbizide. Den meisten Gartenbesitzern ist es wohl unter dem Namen „Roundup“ bekannt, das seit den 70er Jahren von der Firma Monsanto vertrieben wurde. Mittlerweile werden Glyphosatprodukte von mehr als 40 Herstellern weltweit vertrieben. Und das nicht ohne Kritik: Glyphosat ist laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beim Menschen „wahrscheinlich krebserregend“.

Seit 2015: Stadt ist glyphosatfrei

Als im Dezember 2018 über ein Verbot des Stoffes in ganz Europa diskutiert wurde, stimmte Österreich mit acht weiteren EU-Staaten für ein solches. Portugal enthielt sich, die große Mehrheit der EU-Staaten, nämlich 18 Länder, sprach sich gegen ein solches Verbot aus. So kann Glyphosat noch bis zum 15. Dezember 2022 in der EU eingesetzt werden.

Die Einsatzgebiete von Glyphosat sind breit gefächert: Von der Landwirtschaft über Industrie und Gartenbau bis hin zu Privathaushalten. Bei allen unterschiedlichen Einsatzgebieten gibt es doch eine Gemeinsamkeit: Pflanzen, die mit dem Herbizid in Berührung kommen, sterben ab. Einzige Ausnahme: Nutzpflanzen, die genetisch so verändert wurden, dass sie eine Herbizidresistenz gegenüber Glyphosat haben.

„Der Aufwand ist mehr geworden, aber den nehmen wir gerne in Kauf.“ Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart

In Klosterneuburg geht man deshalb schon seit vier Jahren einen anderen, umweltfreundlicheren Weg. „Wir setzen auf die mechanische und thermische Beseitigung des Unkrauts“, erklärt Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart. Mit eigenen Heißflammgeräten und speziellen Aufsätzen für die Kehrmaschine wird nun in Klosterneuburg gearbeitet. „Früher haben wir ein bis zwei Mal im Jahr gespritzt. Nun müssen wir drei bis vier Mal ausrücken. Der Aufwand ist mehr geworden, aber den nehmen wir gerne in Kauf.“

In Klosterneuburg funktionieren diese beiden Verfahren mittlerweile so gut, dass Spitzbart und Stadtgärtner Ludwig Mayr ihre Erfahrungen nun in einer Machbarkeitsstudie – auf Grundlage eines Entschließungsantrags des Nationalrats – von der Universität für Bodenkultur Wien in Kooperation mit der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit einbrachten.

Jährliche Überprüfung durch „Natur im Garten“

In Klosterneuburg wird der Verzicht auf Glysophat auch jährlich durch „Natur im Garten“ überprüft. So trägt die Babenbergerstadt seit mittlerweile vier Jahren dazu bei, dass Niederösterreich eine Vorreiterrolle – nicht nur in Österreich – für eine Zukunft ohne Gift spielen kann

