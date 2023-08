Sketches, Parodien, Witze, Mundartgeschichten und viel Musik – das bieten am kommenden Sonntag, 27. August. „Rudi & Lali“ – also Rudi Kandera und Walter Eisemann – beim Frühschoppen im „Gasthaus am Silbersee“. Der musikalische Vormittag beginnt um 11 Uhr.

Um eine Reservierung unter 0650/8448 411 wird gebeten.