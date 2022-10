Auch Klosterneuburgs Weihnachten im Zeichen der Energie-Krise

Während der Ukraine-Krieg seinen Blutzoll fordert, lässt der Wirtschaftskrieg Gasleitungen in die Luft fliegen. Die Auswirkungen des von Russland initiierten Krieges, ziehen eine Spur des Unbehagens durch ganz Europa. Energie wird zum Spielball der Mächte und die einzige effiziente Antwort auf einen drohenden Energiekollaps heißt Sparen. Hier ist jeder gefordert, der die Möglichkeiten hat. So auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg. „Es ist notwendig Zeichen zu setzen, damit wir mit gutem Beispiel vorangehen“, ist selbst Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann überzeugt.

Es geht um die Weihnachtsbeleuchtung für den Stadtplatz, die jetzt doch – allerdings in abgespeckter Form und begleitet von Aktionen – dem Handel in der Babenbergerstadt ein lukratives Weihnachtsgeschäft sichern soll.

Wir können nicht von den Menschen verlangen, dass sie zu Hause sparen und dann den gesamten Stadtplatz zu Weihnachten in ein Lichtermeer verwandeln.“ JOHANNES EDTMAYER Stadtrat „Die Grünen“

In der letzten Stadtratssitzung sollten zwei Anträge über die Bestellung der Weihnachtsbeleuchtung für den Winter abgesegnet werden. Kostenpunkt rund 10.000 Euro. Doch die gesamte Opposition stellte sich quer. „Wir können nicht von den Menschen verlangen, dass sie zu Hause sparen und dann den gesamten Stadtplatz zu Weihnachten in ein Lichtermeer verwandeln“, so die Meinung der Opposition in Vertretung des zuständigen Stadtrats Johannes Edtmayer (Die Grünen). Beide Anträge wurden abgesetzt. Es kam zu keiner Abstimmung.

Als der Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann davon erfuhr, zeigte er sich vorerst entrüstet: „Mir ist schon bewusst, dass wir auf schwierige Zeiten hinsteuern. Nur: Das ist die wichtigste Zeit des Jahres für den Handel.“ Das Weihnachtsgeschäft so zu schwächen, sei gefährlich. Denn: „Jeder Einkauf im Internet kostet mehr Energie als die Weihnachtsbeleuchtung.“ Die Montage koste mehr als der Energieverbrauch der – ausschließlich mit LED-Lampen ausgerüsteten – Weihnachtsdekoration.

Jetzt will man sich am 19. Oktober wieder zusammensetzen, um Alternativen und Energiesparsysteme zu entwickeln. Denn auch für Stadtrat Christoph Kaufmann ist klar, dass man hier symbolisch handeln muss: „Energiesparen ist notwendig.“

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, dem Stadtmarketing und dem Wirtschaftsverein sowie Vertretern des Handels, sollen Begleitmaßnahmen – Aktionen, wie der Klosterneuburger Gutschein, Kinderbetreuung für den Weihnachtseinkauf, oder die Kampagne „I kauf lokal“ der Wirtschaftskammer – erdacht und forciert werden.

Zudem soll bei der Beleuchtung der Energiesparstift angesetzt werden. Wurde bis vor der Energiekrise der Stadtplatz die ganze Nacht in weihnachtlich leuchtende Stimmung versetzt, so soll das nun mit einer Zeitschaltuhr nur mehr bis zu einer noch zu bestimmenden Abendzeit beschränkt werden.

Kaufmann: „Einkaufen in der Stadt macht Sinn. Wir suchen daher nach Alternativen und nach einer letztlich sparsamen Variante. Wir werden einsparen. Wichtig dabei ist die Bewusstseinsbildung auch beim Handel.“ So sollen auch die Auslagen der Geschäfte nur mehr bis zu einer bestimmten Zeit erleuchtet sein.

