„Berger“ schließt Klosterneuburger Filiale Ende November

33 Jahre lang war das die erste Adresse für Leberkässemmel, Schnitzel und bratender in Klosterneuburg: „Berger Schinken“, Stadtplatz 29. Bislang fand man dort alles, was das Leben so an fleischlichen Genüssen zu bieten hat. Jetzt ist bald Schluss damit. Mit Ende November sperrt das Traditionsunternehmen in Klosterneuburg für immer zu.

„Wo kauf ich jetzt meinen Leberkäs?’“, so ein doch ein bisschen verzagter Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Das, in den letzten Jahrzehnten zur fixen Einrichtung gewordene Imbissunternehmen, öffnet offensichtlich eine Lücke im kulinarischen Versorgungssystem Klosterneuburgs.

„Wir sind alle geschockt“, so die Mitarbeiter des Traditionsunternehmens, die im Gespräch Traurigkeit aber auch große Enttäuschung signalisieren. Neben diesem Standort hat „Berger Schinken“ noch Filialen in Wien-Rennweg, Sieghartskirchen, Tulln und Tullnerfeld. Sie sollen allerdings auch weiterhin geöffnet bleiben.

Mitarbeiter sollen gehalten werden

Als Grund für den Entschluss in Klosterneuburg für immer die Schotten dicht zumachen, nennt Chefin Claudia Berger die stark gestiegenen Energiekosten und die gesamtwirtschaftliche Lage der Filiale in Klosterneuburg.

„Ja, das stimmt. Natürlich sind es auch die Energiekosten. Wenn aber ein Geschäft nicht mehr wirtschaftlich ist, weil die Kundenfrequenz sinkt, muss man die Konsequenzen ziehen“, so Claudia Berger.

Die anderen vier Filialen bleiben laut Chefin Berger geöffnet. Den zwölf Mitarbeitern der Klosterneuburger Filiale wurden Angebote gemacht, in andere Filialen zu wechseln. „Wir sind sehr bemüht die Mitarbeiter zu halten. Wenn man weiß, wie schwer es ist, Fachkräfte zu bekommen, kann man das verstehen.“

Mit Kundenbriefen wurde um Verständnis für diesen Schritt geworben und Chefin Claudia Berger bedauert: „Das alles ist uns nicht leicht gefallen, das können Sie mir glauben. Jetzt gibt es nur mehr einen Fleischhauer in Klosterneuburg. Nach 33 Jahren in Klosterneuburg zwingen uns die Umstände, diesen Schritt zu tun.“

Der Duft der fleischlichen Verführung

