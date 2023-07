Zweiter Platz für Sektkellerei Inführ

Die Niederösterreichische Landesweinprämierung ist der wichtigste Weinwettbewerb des größten Weinbaubundeslandes Österreichs und Gradmesser und Orientierungshilfe in Sachen Qualität. Über 6.000 Weine, Schaumweine und Sekte wurden 2023 in 22 Kategorien eingereicht. Die Weine werden von einer ausgebildeten Fachjury verdeckt verkostet und es wurden die Finalisten - die besten drei - in den jeweiligen Sortenkategorien ermittelt.

Unter Beisein des Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Norbert Totschnig und der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ging die Prämierung über die Bühne. Die Sektkellerei Inführ aus Klosterneuburg landete mit dem Sekt „Darling“ auf dem zweiten Platz. „Darling“ wurde damit zu einem der besten drei Sekte Niederösterreichs gekürt.

„Wir sind dankbar für die Anerkennung unserer konsequenten Qualitätspolitik und möchten diesen Dank auch unserem gesamten Team und unseren Weinbauern aussprechen,“ freut sich Geschäftsführerin Esther Inführ über die Prämierung. „Das zeigt, dass die Auswahl unserer Grundweine und die sanfte Versektung mittels 'Methode Charmat' beziehungsweise 'Metodo Italiano' zu einem preisgekrönten Ergebnis führt, und ist ein weiterer Meilenstein als meistprämierte Sektkellerei Österreichs,“ zeigt sich Inführ-Geschäftsführer Thomas Schlatte erfreut.

Die Sektkellerei wurde von Kommerzialrat Karl Inführ sen. (1907–1977) nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und entwickelte sich zu einem der größten Sektproduzenten in Österreich. Heute leiten die Brüder Hans und Karl Inführ das Unternehmen.