Arbeitslosigkeit im Bezirk Tulln steigt wieder an

AMS Tulln: Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bezirk

Das schwache Wirtschaftswachstum sorgt nun auch in Niederösterreich für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. So ist auch im Arbeitsmarktbezirk Tulln ein Plus von 169 Arbeitslosen zu verzeichnen, in Klosterneuburg ein Plus von 36. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Mai 2019 sehen wir jedoch einen deutlichen Rückgang von -12,99 Prozent“, so AMS-Tulln Chef Hans Schultheis.

Insgesamt waren mit Ende Mai im Bezirk 1.848 Personen beim AMS gemeldet, 969 Männer (plus 8,3 Prozent) und 879 Frauen (plus 12,1 Prozent). Unter Einrechnung von Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden sich 2.271 Personen (+8,4 Prozent) auf Jobsuche.

Die Zahlen für Klosterneuburg: 200 Frauen (ein Plus von 19 Prozent) und 233 Männer (plus 1,7 Prozent) waren beim AMS gemeldet.

Sinkende Zahlen bei älteren Arbeitsuchenden

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit trifft vor allem Jugendliche (plus 29,9 Prozent), ausländische Staatsangehörige (plus 38,6 Prozent), aber die „große Masse“ an Personen im Haupterwerbsalter, unter denen die Arbeitslosigkeit um 17,9 Prozent gestiegen ist.

Bei älteren Arbeitslosen hingegen ist die Zahl sogar rückläufig: bei Arbeitskräften ab 50 sank die Arbeitslosigkeit sogar um 3,3 Prozent, bei Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen um acht Prozent.

AMS-Tulln Chef Hans Schultheis Foto: Raimo Rudi Rumpler

Gute Nachrichten gibt es, was den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit betrifft: "Im Bezirk Tulln ist die Zahl der Personen, die ein Jahr oder länger auf Arbeitssuche sind, im Jahresvergleich um -37,6 Prozent (absolut -108) gesunken", erzählt Hans Schultheis.

Das AMS in Niederösterreich bietet persönlich, telefonisch und online professionelle Berufs- und Bildungsberatungen an. Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden. "Heuer konnten im Bezirk bereits 2.149 Kund_innen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. Außerdem konnten wir durch unseren besonderen Fokus auf Fachkräfteausbildungen im laufenden Jahr 104 Jobsuchenden mit einer passenden Fachausbildung unterstützen", berichtet Hans Schultheis.

Von Jänner bis Ende April (das sind die jüngsten Daten auf regionaler Ebene) konnten die Beraterinnen und Berater des AMS Tulln arbeitsuchenden Kundinnen und Kunden bereits 12.332 Vermittlungsvorschläge machen. Bis Ende Mai wurden 1.478 freie Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt.