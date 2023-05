Arbeitslosigkeit im Bezirk Tulln leicht gestiegen

Die schwache Konjunktur sorgt bereits für einen österreichweiten Anstieg der Arbeitslosigkeit, so auch im Arbeitsmarktbezirk Tulln mit einem Plus von 110 Arbeitslosen. "Im Vergleich zum Vorkrisenniveau April 2019 verzeichnen wir weiterhin einen deutlichen Rückgang von -17,18 Prozent", so AMS-Tulln-Chef Hans Schultheis. "Gegenüber dem April des Vorjahres verzeichnen wir mit 1.851 Jobsuchenden um 6,3 Prozent bzw. plus 110 mehr vorgemerkte Personen."

Die Entwicklung im Arbeitsmarktbezirk Tulln verlief im letzten Monat für Männer günstiger: das AMS registrierte bei Männern 974 Betroffene (+21 bzw. +2,2%), bei arbeitslosen Frauen kam es zu einem Anstieg von +89 arbeitslosen Frauen oder plus 11,3 Prozent auf insgesamt 877.

Bei folgenden Personengruppen weist das AMS Tulln eine Zunahme der Arbeitslosigkeit aus: Jugendliche (+27,0% bzw. +43), ausländische Staatsangehörigen (+30,2% bzw. +105) und Personen im Haupterwerbsalter (+15,6% bzw. +130). Älteren Arbeitskräfte ab 50 (-8,4% bzw. -63) hingegen konnten die weiterhin gute Nachfrage der Wirtschaft nutzen.

AMS-Tulln Leiter Hans Schultheis über die Arbeitslosigkeit im Bezirk. Foto: Raimo Rudi Rumpler

Einen ganz besonderen Fokus legt das AMS heuer auf die Fachkräfteausbildungen. "Im Zuge unserer Qualifizierungsoffensive 2023 konnten bereits 979 Kundinnen und Kunden eine passgenaue Fachausbildung starten. Im Arbeitsmarktbezirk Tulln waren es 95". so Hans Schultheis. Zudem konnten im laufenden Jahr bereits 1.183 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden: um plus 0,9 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr.

Langzeitarbeitslosigkeit gefallen

181 Personen suchen im Arbeitsmarktbezirk bereits seit einem Jahr oder länger Arbeit. "Die Existenz von Langzeitarbeitslosigkeit verursacht eine Reihe von negativen Folgen: Armut der Betroffenen und der Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um minud 41,4 Prozent (absolut -128) gesenkt werden. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt weiter ganz oben auf unserer Agenda.“

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin intensiv nach Arbeitskräften: 865 freie Stellen standen Ende April zur Verfügung.

