Klosterneuburgs Opposition: „ÖVP und NEOS sind noch einiges schuldig“

Und was sagen die Oppositionspolitiker über die bisherige Amtszeit? Nach den Vertretern der „Zukunftspartnerschaft“ ziehen auch sie Bilanz.

Grüne: „Herausforderung wird 2025 größer sein“

Stadtrat Sepp Wimmer Foto: Christian Dusek

„2020 waren wir durch die vorangegangene Nationalratswahl 2019, wo viele die Grünen unbedingt im Parlament haben wollten, begünstigt, obwohl der Klimawandel als ,ur grünes' Thema präsent ist. Die Herausforderung wird 2025 größer sein“, rechnet Stadtrat Sepp Wimmer damit, dass die im Bund regierenden Parteien nur schwer die Stimmen halten können. „In Klosterneuburg werden die wichtigsten Themen Klimawandel (Urban Heat), die intensive Verbauung, Verkehr, zum wiederholten Male der Versuch, die Öffis-Zonengrenze bis nach Klosterneuburg zu erweitern, sowie endlich die Umsetzung des acht Jahre lang nicht realisierte Veranstaltungszentrums – das Kino – im Rathaus.“ Finanzielle Herausforderungen werden der Bau des Kindergartens in der Stegleiten sein, der Bau des Wirtschaftshofes und in Folge der Neubau der RK-Zentrale in der Wiener Straße.

SPÖ: „Andere Parteien haben andere Prioritäten“

Stadtrat Karl Schmid-Wilches Foto: Werner Jaeger

Zuvor in der Regierung, seit 2020 Opposition: „Leider wollte der Bürgermeister nach der letzten Wahl nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, somit sind schon lang geplante Dinge wie das WC-Stadtplatz und vieles andere nicht mehr wichtig gewesen“, bedauert Stadtrat Karl Schmid-Wilches. Er hofft auf 2024: „Unser Verlangen eines WC am Stadtplatz wird jetzt doch, zumindest wie jetzt in den Budgetbesprechungen angesprochen, nächstes Jahr umgesetzt werden können.“ Als er in der früheren Amtsperiode Stadtrat für Abfall und Abwasserentsorgung war, sei die Planung fast vollendet und nötige Verrohrung verlegt worden.

Die Umsetzung sei oft nicht so einfach, gibt er zu: „Ein Beispiel: Kanal Weidlingbach, der jetzt umgesetzt wurde, war schon zu meiner Zeit als Stadtrat für Abfall und Abwasserentsorgung in Planung und die Erstmaßnahmen dazu in meinem damaligen Ausschuss umgesetzt. In dieser Funktionsperiode wird das aber erst gesamt umgesetzt.“

Positiv für Schmid-Wilches: „Dank der Neubesetzung vom neuen ärztlichen Leiter des Krankenhauses gibt es wieder die von uns erkämpfte, rund um die Uhr Notfallambulanz. Wir hatten dazu über 7.000 Unterschriften gesammelt.“

An der Stadtregierung übt er Kritik: „Von der Rathausmehrheit wird halt oft viel angekündigt, was schlussendlich übrig bleibt, ist dann halt oft sehr dürftig, wie weiches Wasser, Verbauung, Öffis, Pionierviertel und so weiter.“ Für Schmid-Wilches klar: „Die von uns insgesamt angesprochenen Notwendigkeiten/Wünsche aus der letzten Wahlwerbung können nur mit uns in der Regierung umgesetzt werden. Andere Parteien haben andere Prioritäten, um ihre Klientel zu befrieden.“

PUK: „Taten sollen für sich sprechen“

Stadtrat Stefan Hehberger Foto: NÖN, Hornstein

Stadtrat Stefan Hehberger fragt sich: „Ist es nicht noch ein klein wenig zu früh für einen ,Wahlkampf', wenn erst in mehr als einem Jahr gewählt wird? Natürlich konnten aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter in der letzten Gemeinderatssitzung schon ahnen, dass dann mal wieder ,Wahlkampf' sein wird. Wir Mandatarinnen und Mandatare der PUK wollen unsere Energie und Leidenschaft lieber noch länger Projekten widmen, die für die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger wichtig sind.“

Es brauche Ende 2024 auch gar keinen „Wahl-KAMPF“ mehr – „wenn die Taten der Amtsperiode für sich sprechen und nicht die Plakattexte. Und da ist die ÖVP-NEOS-Zukunfts-Koalition noch einiges schuldig.“ Der Stadtrat sieht fünf Beispiele: Kino am Rathausplatz, die Konsequenzen für den Klimaschutz berücksichtigen – „wofür wir als PUK und gefühlt als einzige uns immer und immer wieder stark machen“ –, Nachhaltigkeit und Transparenz bei Großprojekten in der Stadtentwicklung.

Und: „Dass beim Umbau des ehemaligen Schotterparkplatzes beim Bahnhof Kierling nur eine Minimalvariante betreffend Umweltfreundlichkeit umgesetzt wurde – und die sinnvolle PV-Anlage und die Bepflanzung mit Bäumen noch fehlt. Last but not least: dass dem von der PUK initiierten einstimmigen Grundsatzbeschluss zum Radverkehrs-Ausbau auch der tatsächliche Wille hin zur aktiven Mobilitätswende folgt. Das wissen wir als PUK besonders gut, weil ich als Verkehrsstadtrat besonders dahinter bin, dass dort – Fußwege-, Radwege- und Öffiausbau – was weitergeht. Der Lückenschluss im Kierlingtal für die Radfahren-den im kommenden Jahr ist absolut notwendig - und trotzdem, die ÖVP bremst und kündigt hier seit Jahren nur an“, so Hehberger.

Konstruktiv in der eigenen Arbeit: „Noch unter Johannes Kehrer konnte die Sanierung der Hangbrücke und den Verkehrsbeschränkungen sehr gut gelöst werden – mit Verdichtung von Bustakten und Einführung von Busspuren.“ Die PUK hätte den Vorrang für Mehrpersonen-Fahrzeuge gerne beibehalten – das habe aber „zu polemischen und enttarnenden Diskussionen im Gemeinderat geführt. Vom Bekenntnis zum Klimaschutz und den CO2 Zielen war da nichts mehr zu hören.“ Hehberger: „Dennoch, die PUK – mit mir als Stadtrat – wird weiterhin den öffentlichen Verkehr forcieren, wie etwa der Ausbau des Stadttaxis zeigt.“

FPÖ: „Wahlgag“ und „Scharlatanerie“

Stadtrat Josef Pitschko Foto: FPÖ

„Die FPÖ hat sich auf die Kontrolle der aus ÖVP und NEOS gebildeten Koalition konzentriert und informiert die Bevölkerung über jene (Miss)Erfolge der Koalition, die den selbsternannten Transparenzparteien ÖVP und NEOS nicht berichtenswert erscheinen“, bilanziert Stadtrat Josef Pitschko. Er blickt zurück und zählt auf: „Die FPÖ war und ist gegen die von ÖVP, Grünen, NEOS und PUK geplante Verbauung des Pionierviertels mit 1.100 Wohnungen und zusätzlichen Geschäften. Teilweise umgesetzt wurde ein Gemeinderatsantrag der FPÖ, das Areal als Bauland-Sondergebiet für Bildungseinrichtungen zu widmen. Die Grünen haben mit ihrem Wahlversprechen ,1.000 Bäume statt 1.000 Parkplätze' zwar die Wähler, aber keinen einzigen Baum gepflanzt.“

„Weiches Wasser“ hält Pitschko für einen „üblichen Wahlgag der ÖVP“ à la „Martinstunnel“, „U4 bis hier“ oder „Wohnen im Grünen“: „Für alle gilt ,versprochen – gebrochen'.“ Weitere Themen: Wohnen – „die Ankündigung billiger Wohnungen in Klosterneuburg fällt unter Scharlatanerie oder Irreführung der Bevölkerung“, Kinderbetreuung – „die Entwicklung des Weilguni-Areals verfolgen die Freiheitlichen mit Interesse“.

Außerdem: „Die FPÖ war und ist gegen die Bebauungsverdichtung.“ ÖVP und insbesondere die Grünen würden, so Pitschko, unter dem Deckmäntelchen des Umweltschutzes möglichst viele Wohnbauklötze errichten, „demgegenüber sind die Klosterneuburger Freiheitlichen im Interesse der Wohnqualität für eine ,Gartenstadt' mit Ein – und Zweifamilienhäusern.“ Zumeist habe die FPÖ auch gegen Novellen zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan gestimmt, „insbesondere wenn damit Eingriffe ins Privatvermögen der Liegenschaftseigentümer verbunden waren.“ Beispielsweise bei den Geschäftszonen, „auch die Behinderung der Errichtung von PV-Anlagen auf Gebäuden in Schutzzonen haben die Freiheitlichen abgelehnt.“

Wogegen die FPÖ noch gestimmt hat: die beschlossene Erhöhung der Erhöhungen der Kurzparkzonenabgabe, Wassergebühren und Abfallwirtschaftsabgabe sowie Abgaben für leerstehende Wohnungen und Zweitwohnsitze. Und was Pitschko hinterfragt: die Ausgaben von einer Million Euro für den Stadtbus. Und: „Die Stadtgemeinde gibt bereits etwa 1,8 Millionen Euro jährlich für den öffentlichen Verkehr aus. Trotz dieser enormen Ausgaben stagniert die Anzahl der Benutzer der Öffis.“

Liste Peter Hofbauer: „Wähler hintergangen“

Gemeinderat Peter Hofbauer Foto: NÖN, Hornstein

Gemeinderat Peter Hofbauer nimmt ÖVP und NEOS ins Visier: „De facto ist ein Brechen der ÖVP-Absoluten nicht erfolgt. Die sogenannten NEOS haben ihre Wähler in einer generell noch nie auch nur irgendwo dagewesenen Art und Weise hintergangen und sich bedingungslos der ÖVP angeschlossen und somit zu einer Absoluten verholfen.“

Damit konnte die nunmehrige ÖVP – NEOS eben eingeschlossen – machen, „was ihr ins Kraut passte“, meint Hofbauer. „Ich habe rund 30 Dringlichkeitsanträge erarbeitet und eingebracht. Alle abgelehnt oder in Ausschüssen eingeschläfert“, ist Hofbauer erbost. Themen dazu waren etwa: Happyland,Weiches Wasser, Pionierviertel, Radwege, Entschlammung der Altgewässer.

Er betont: „All das Versprochene kann uns nur gelingen, wenn wir Freunderlwirtschaft stoppen und endlich wieder zählt, was man kann, und nicht wen man kennt oder welcher Partei man ist“. Dazu eine wiederkehrende Forderung: ein Anforderungsprofil für Gemeinderäte. Hofbauers Bestreben: „Wir sind der Anwalt der Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger und setzen uns kompromisslos für Transparenz und gegen Freunderlwirtschaft ein. Jeder demokratisch gesinnte Bürger muss aufpassen, dass ihm, angesichts der Realität, nicht dem Magen umdreht.“

Er kritisiert scharf: „Der NEOÖVP standen alle Wege offen, weiterhin ihre Politik der Sicherung eigenster Interessen fortzusetzen. Markantestes Beispiel aus jüngster Zeit: Verteidigung und Schönreden eines ,schicken Einfamilienhauses' im Grünland unter Umgehung des Raumordnungsgesetzes.“