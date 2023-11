Klosterneuburgs Zukunftsallianz: „Bilanz kann sich sehen lassen“

2025 wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Früh, aber doch läuft langsam der Wahlkampf an. Zeit, die bisherige Amtsperiode genau unter die Lupe zu nehmen. Eine Bilanz mit den Parteien.

ÖVP: „Je mehr Ideen, umso besser“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

„Seit 2020 haben wir leider weltweite Krisen am laufenden Band erlebt. Trotz, oder vielleicht aufgrund dieser Situationen ist es besonders bemerkenswert, dass sich die Zusammenarbeit im Gemeinderat wesentlich verbessert hat“, meint Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, „die Bilanz der Zukunftsallianz von NEOS und VP kann sich sehen lassen und auch die Kooperation mit den Grünen ist deutlich besser geworden.“ Beim Schutz des Grünlands und Projekten wie Gesundheitszentrum, MOBIKI Stegleiten und Spar in Weidling habe man an einem Strang gezogen.

Außerdem: „Im Sozialbereich ist die Erweiterung der Altenbetreuung durch die Community Nurse eingeführt worden und in wenigen Tagen gibt es die erste Großveranstaltung für Seniorinnen und Senioren.“ Ein „ganz außergewöhnlicher politischer Erfolg“: die Einführung des Kennzeichens, hebt Schmuckenschlager hervor.

Was ist nicht geglückt? „Hier gilt das Motto: Je mehr Ideen, umso besser! Selbst wenn es zu Änderungen kommt, ist es wichtig kreativ auf die Umstände zu reagieren“, sagt der Bürgermeister und spricht das Weiche Wasser an: „So ist leider noch nichts aus der zentralen Wasser-Enthärtungsanlage geworden. Die hohen Energiekosten hätte man nicht auf die Bürgerinnen und Bürger übertragen können.“ Das Thema werde die Stadt aber weiter beschäftigen und „es gilt weitere Varianten zu prüfen“, so der Stadtchef

„Rechne mit Abnahme von Baueinreichungen“

Weitere Punkte: Pionierviertel – „hier ist die Lösung der Verkehrssituation entscheidend. Die ÖVP wird Vorschlägen der Steuerungsgruppe nur zustimmen, wenn es zu keiner Überlastung kommt“, Kinderbetreuung – „die Umsetzung der NÖ Betreuungsoffensive ist in vollem Gange!“, Naturschutz – E5 und KEM, Fernwärme, PV-Anlagen auf Gemeindedächern und die Poldicard für bessere Erreichbarkeit des Recyclinghofes.

Ein Dauerbrenner ist die Verbauung. Hier verweist der Bürgermeister auf das Stadtentwicklungskonzept STEK 2030+: „Weitere Einschränkungen sind erfolgt. Durch die Marktsituation ist aber mit einer Abnahme von Baueinreichungen zu rechnen.“ Und zum Thema Öffis: „Mehr Busse denn je, mehr Kosten denn je und mehr Radwege denn je! 2024 kommt der Radhighway nach Kierling und somit der Lückenschluss nach Kierling.“

NEOS: „Ohne NEOS stünde die Gemeinde heute schlechter da“

Stadtrat Clemens Ableidinger Foto: NEOS

Sie bilden gemeinsam mit der ÖVP die Zukunftspartnerschaft. „Wir arbeiten daran, die Lebensqualität und das Wohlbefinden in Klosterneuburg für alle zu erhöhen. Unsere Arbeit lässt sich so zusammenfassen: Wir liefern. Mehr als zwei Drittel des Arbeitsprogramms wurden bereits umgesetzt“, bilanziert Stadtrat Clemens Ableidinger, der erstmals mit seiner Partei Regierungsverantwortung übernommen hat. NEOS-Forderungen, wie bessere Kinderbetreuung, seien Realität geworden. „Krisen haben uns zu hoher Budgetdisziplin gezwungen“Ableidinger: „Erstmals betreibt die Gemeinde eine eigene Kinderkrippe! Erstmals gibt es Bewegung bei der Wiederbelebung des alten Kinos! Für den Radverkehr wurden noch nie so viele Mittel budgetiert wie seit dem Jahr 2020!“ Mit der Reform des Speakers Corner und vielen Beteiligungsverfahren sei der Gemeinderat so offen wie nie zuvor. Und: „50 Prozent der Leitungsfunktionen im Rathaus sind mit Frauen besetzt. Als Zeichen für Menschlichkeit, Toleranz und Gemeinsinn hisst die Gemeinde jeden Juni die Regenbogenflagge. Das alles wurde geschafft, obwohl uns die vielen Krisen zu einer hohen Budgetdisziplin gezwungen haben.“ Für ihn ist klar: „Ohne NEOS stünde die Gemeinde heute schlechter da.“

Manche Projekte mussten – „mit Rücksicht auf Steuergeld“ hintangestellt werden, etwa die Enthärtungsanlage, aber: „Das ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Beim Pionierviertel hat man sich für ein behutsames Vorgehen entschieden, weswegen der Bildungscampus der erste Schritt ist, weil er auch die größte Zustimmung gefunden hat.“ Weitere Schritte bedürfen einer vertieften Diskussion.

Ableidingers Wunsch: „Den Lärm der Welt auf Gemeindeebene etwas leiser drehen“, mehr Fokus auf Lebensqualität, „alle sollten sich bei uns wohlfühlen können.“ Heißt: Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder weiter verbessern. Weitere Schwerpunkte: Radverkehr, Gehsteige, Verschönerung der Stadt – „viele Bauträger strapazieren die Toleranz der Klosterneuburger leider durch billige Architektur“ –, Erhalt verfallender historischer Gebäude und Hitzeinseln durch Begrünung sowie Anpassung der Gebäude an den Klimawandel.