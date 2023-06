Feuerwehr Kritzendorf: Letztes Fest im alten Haus?

Drei Tage Feststimmung, zahlreiche Helferinnen und Helfer und hoffentlich unzählige Gäste - das wünscht sich die Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf von ihrem Fest. Von 23. bis 25. Juni verwandelt sich das Feuerwehrhaus wieder in ein Festgelände. Und das vielleicht zum letzten Mal. Denn die Kritzendorfer Floriani hoffen auf eine baldige Realisierung ihres neuen Feuerwehrhauses an der Hauptstraße.

Aber jetzt wird – zumindest noch einmal – im alten Haus so richtig gefeiert. Start ist am Freitag um 15 Uhr. Am Abend sorgt dann DJ Henry für Stimmung, genauso wie am Samstag. Am Sonntag geht der Heurigen nach der Festmesse zu Ende. An allen Tagen gibt es natürlich die berühmten, hausgemachten Fleischlaberln und viele weitere Köstlichkeiten. Und für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es auch wieder eine Hüpfburg beim FF-Heurigen.