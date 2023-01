Gugginger Landwirt zu Vogelgrippe: „Bitte lasst eure Hühner drinnen“

Das Gras, das die Hühner im Auslauf fressen, das „ist nur der Salat zum Fleisch“, erklärt Manfred Niedl, Landwirt in Maria Gugging. Seine „Wanderhühner“ haben sonst ganzjährig Auslauf, derzeit sind sie eingesperrt. Der Grund: Die Vogelgrippe wurde in Wien und Niederösterreich bei Wildvögeln nachgewiesen, die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) hat in weiten Teilen des Landes die Stallpflicht verordnet.

„Wenn einer zu uns kommt, das Virus am Schuh mitbringt, muss der ganze Bestand gekeult werden.“

„Die Gefahr ist da, Zugvögel bringen den Virus mit“, erkennt Niedl die Notwendigkeit an. Das Gesetz sieht die Pflicht, die Tiere einzusperren – für Bestände ab 50 Tieren vor.

Niedl appelliert an Halter mit weniger Hühnern, diese ebenfalls drinnen zu lassen. Der Grund: „Wenn dann einer zu uns kommt, das Virus am Schuh mitbringt, muss der ganze Bestand gekeult werden.“ Tatsächlich sieht das Gesetz aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr vor, dann alle Vögel eines Betriebes zu töten.

Für kurze Zeit ist es für die Hühner kein Problem, drinnen zu bleiben, schildert Niedl bisherige Erfahrungen. Genug Platz bieten die Ställe, die er auf der Wiese stehen hat, auf zwei Etagen. „Auf Dauer kann es passieren, dass sie aggressiver werden.“

Er rechnet mit etwa zwei Monaten, bis er die Hennen wieder ins Freie lassen darf. Die Arbeit bleibt die selbe, wenn die Hühner eingesperrt sind. Zwei Mal täglich sieht der Bauer vorbei, füttern, Eier entnehmen, den Stall sauber machen. 16 Wochen lang dürfen die Eier noch als Freilandeier verkauft werden, danach müssen sie als Eier aus Bodenhaltung deklariert werden.

Vorsichtsmaßnahmen ernst nehmen

Doch auch für „Hobbyhalter“ gibt es Regeln, weiß Astrid Drapela. Sie hat gerade ihr Buch „Ich wollt‘ ich hätt ein Huhn“ fertiggestellt, das Ende März erscheint. „Unter 50 Tiere müssen entweder die Ausläufe mit Netzen oder Dächern abgedeckt sein, oder (!) man muss seine Tränken und Futterspender so aufstellen, dass Wildvögel nicht mitfressen und -trinken können,“ erklärt die Expertin.

Und weiter: „Wichtig ist, dass Enten und Gänse getrennt gehalten werden und die Hühner ebenfalls keinen Zugang zum gleichen Wasser wie Wasservögel haben. Sie dürfen also nicht aus Bächen oder Teichen trinken, oder das Tränkenwasser daraus gespeist werden.“

