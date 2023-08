Die poetische Kraft des „weiten Lands“

Gedichte sind eine spezielle Form des Erzählens, komprimiert und fokussiert, Momentaufnahmen, die gleichermaßen Raum für das Dauerhafte und das Flüchtige schaffen. Für ihre Anthologie „Weites Land“, die im September erscheint, lud Patricia Brooks 20 Autorinnen und Autoren ein, beizutragen. „Es war mir dabei wichtig, in diesem Band Lyrikerinnen und Lyriker verschiedener Generationen und unterschiedlicher lyrischer und ästhetischer Konzepte vertreten zu sehen, um einen repräsentativen Ausschnitt der Bandbreite zeitgenössischer Lyrik aus Niederösterreich vorzustellen“, betont die Herausgeberin. Auch die Abbildungen in diesem Band stammen von fünf dieser Autorinnen und Autoren, die nicht nur literarisch, sondern auch bildnerisch tätig sind.

Die Beiträge eint neben dem thematischen Bezug zum Titel vor allem ihre poetische Kraft, so Brooks. „Aber darüber hinaus verbindet sie gerade auch ihre Unterschiedlichkeit, die sich in den formalen, stilistischen Zugängen zeigt, aber auch in der jeweils persönlichen Umsetzung des Themas. Die Gedichte befassen sich teils mit dem Ort der Herkunft, teils erzählen sie über das Land, die Natur und das eigene Dasein – kritisch, staunend und oft mit einem Augenzwinkern.“

Steigendes Interesse an Lyrik als Textform

Lyrik ist ein wichtiger Bestandteil der Literatur, empfindet Brooks, „eine spezielle Gattung, die mit präziser Sprache, Rhythmus und stilistischen Elementen in kurzer prägnanter Form Denk- und Vorstellungsräume eröffnet, inspiriert und Erkenntnis schafft über die Welt und das Individuum.“

Und die „Nachfrage“ nach Lyrik steigt: „Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren das Interesse an Lyrik zugenommen hat,“, beobachtet Brooks. Zahlreiche Lyrikfestivals und neugegründete Lyrikschienen in Verlagen bestätigen diese gestiegene Aufmerksamkeit.

Foto: Literaturedition Niederösterreich

Mit Texten von: Ewald Baringer, Isabella Breier, Isabella Feimer, Waltraud Haas,Regina Hilber, Thams Havlik, Gerhard Jaschke, Nils Jensen, Hermann Niklas, Gerald Nigl, Eva Riebler, Sophie Reyer,Gerhard Ruiss, Ferdinand Schmatz, Julian Schuttnis, Maria Seisenbacher, Lydia Steinbacher, Cornelia Travnicek, Fritz Widhalm

Mit Bildern von: Thomas Havlik, Gerald Nigl, Eva Riebler, Lydia Steinbacher und Fritz Widhalm

erscheint am 1. September