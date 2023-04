AMS Tulln: leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen

Die schwache Konjunktur sorgt in einigen Bundesländern bereits für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. In Niederösterreich beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr noch 4,9 Prozent. Im Arbeitsmarktbezirk Tulln hingegen sind die Arbeitslosenzahlen mit einem Plus von 2,8 Prozent (oder +53 Personen) leicht gestiegen.

"Beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit zählt Niederösterreich allerdings weiterhin zu den Top-Performern: Im Bezirk Tulln ist die Zahl der Personen, die ein Jahr oder länger auf Arbeitssuche sind, um -45,4Prozent (absolut -154) gesunken", so Geschäftsstellenleiter Hans Schultheis. „Die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk konnte somit im Vergleich zum Vorjahr um beinahe die Hälfte gesenkt werden. Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend schwierig. Mehr als die Hälfte aller langzeitarbeitslosen Personen in Niederösterreich sind von Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitlichen Probleme betroffen. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda.“

Arbeitslose im März

Das AMS Tulln verzeichnete bei Männern 1.053 Betroffene (+1 bzw. +0,1 Prozent), bei Frauen wurde ein Anstieg um +52 oder +6,3 Prozent auf insgesamt 878 registriert.

Bei folgenden Personengruppen gibt es eine Zunahme der Arbeitslosigkeit: Jugendliche (+10,7% bzw. +18), ausländische Staatsangehörigen (+9,2% bzw. +40) und Personen im Haupterwerbsalter (+9,2% bzw. +84).

Älteren Arbeitskräfte ab 50 (-6,2 Prozent bzw. -49) hingegen konnten weiterhin die gute Nachfrage der Wirtschaft nutzen. Ebenso ging die Arbeitslosigkeit bei den Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen mit -12,6 Prozent deutlich zurück.

Positive Bilanz fürs erste Quartal

Die Bilanz für das erste Quartal 2023 fällt für Hans Schultheis grundsätzlich positiv aus: "Die Stellenbesetzung konnten in den ersten drei Monaten um 4,7 Prozent gesteigert werden. Von den 927 freien Stellen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, war der überwiegende Teil als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Im 1. Quartal des Jahres haben die Beraterinnen und Berater des AMS Tulln den arbeitsuchenden Kundinnen und Kunden bereits 9.349 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten insgesamt 1.492 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.“

