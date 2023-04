Klosterneuburg: Zwei Häuser durch Atrium verbunden

Für ihren neuen Wohnsitz fanden Bauherren in Klosterneuburg ein Grundstück mit kleinem Bestandshaus, das abgerissen werden sollte, großem Altbaumbestand und Ausblick über die Donau. Bis die Planung des Einfamilienhauses starten konnte, lernte die Familie das charmante Häuschen aus den 50ern zu schätzen. Sie entschied sich für dessen Erhalt. Den Architekt:innen ist es gelungen, Alt und Neu geschickt zu integrieren (Architektur & Interior Design: MostlikelyArchitecture. Fertigstellung: 2021).

Die Besonderheit: Ein gemeinsamer Hof wurde zum Verbindungsglied. Zwischen dem Bestand und dem Neubau entstand ein Atrium, das von einer langgestreckten Pergola begrenzt wird. Die schwarze Metallkonstruktion mit Holzlamellen inszeniert den Zugang und erlaubt durch hohe Drehtüren eine individuelle Dosierung von Öffnung und Intimität. Die Struktur der Holzlamellen wird bei den Fensteröffnungen in Form von großen, bündigen Fensterfaltläden weitergeführt. Mit diesen können wie beim Innenhof die Ein- und Ausblicke des Hauses variiert werden. Die archetypische Giebeldach-Form erfährt durch die Eindeckung mit den Holzlamellen einen kleinen Twist und bricht mit gewohnten Sehweisen.

Gesamtes Erdgeschoss als großer, offener Raum

Große Schiebetüren und Verglasungen im Erdgeschoss verbinden den Innenhof mit dem rückseitigen, großen Garten, wo sich ein Naturpool befindet. Im Inneren präsentiert sich das gesamte Erdgeschoss als ein großer, offener Raum. Durch unterschiedliche Fußbodenniveaus wird die Offenheit in Bereiche gegliedert, ohne die Großzügigkeit zu verlieren. Die Materialität im Erdgeschoss wird weitgehend von Sichtbeton in seiner unterschiedlichen Plastizität bestimmt. Es entsteht ein Raumplan im Loos’schen Sinne, bei dem sich die Raumhöhen kontinuierlich verändern. Vertikale Öffnungen verstärken diese Offenheit durch die Blickbeziehungen zwischen den Ebenen. Das Zentrum des Hauses markiert dabei ein kreisrunder Ausschnitt in der Erdgeschossdecke. Unter diesen Öffnungen kann man vom Erdgeschoss durchs mittlere Geschoss mit den Kinderzimmern bis ins oberste Geschoss der Eltern blicken. Auf der mittleren Ebene ist in den runden Ausschnitt ein Liegenetz gespannt. Seitlich begrenzt wird der runde Ausschnitt durch Sichtbetonwände, deren Grundform ein Zylinder ist. Er trägt die eingespannten Stufen ins oberste Geschoss und löst sich in einer prismatischen Verglasung auf, die den obersten Bereich akustisch und thermisch abtrennt. Das oberste Geschoss ist ebenfalls völlig offen gestaltet und mittels Einbauten und raumbildenden Möbeln in Zonen und Bereiche definiert.

Architekturnetzwerk ORTE ermöglicht Besichtigung

Am Samstag, 15. April ist es von 10.30 bis 12 Uhr möglich, das Objekt im Rahmen einer vom Architekturnetzwerk ORTE organisierten Führung zu besichtigen. Die Teilnahme (Führung: Mark Neuner) ist kostenfrei, die Anreise erfolgt in Eigenregie. Anmeldung ist erforderlich unter office@orte-noe.at.

