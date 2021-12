Klosterneuburger Shooting-Star Djudjevic zeigte Werke bei Kunstmesse

Nach bereits vorhergegangenen Erfolgen des Künstlers Marko Djudjevic wie beispielsweise Bilderverkäufen auf der Art Austria (die NÖN berichtete) präsentierte nun die renommierte Galerie Florian Kohlhammer Djurdjevics Werke auf der Kunstmesse Art at the Park im Park Hyatt Vienna Hotel. Auch diesmal war die Messe für ihn ein voller Erfolg.

Die Kunstmesse „Art at the Park“ hatte ins „Goldene Quartier“ in der Innenstadt geladen. 18 namhafte Galerien sowie Kunsthändlerinnen und Kunsthändler waren vertreten. Unter den ausgestellten Künstlerinnen und Künstlern fanden sich Werke von Egon Schiele, Alfons Walde und Max Weiler ebenso wie von Maria Lassnig, Xenia Hausner, Damien Hirst, Arik Brauer und Arnulf Rainer.

„Kunst hat für mich etwas Persönliches, einen Bezug zum Menschen“, sagt der junge Klosterneuburger Djurdjevic. „Ich glaube, die Menschen erkennen etwas von sich in meinen Bildern wieder. Es freut mich sehr, zu sehen, dass meine Kunst berührt.“

Die Nachrage nach Djurdjevics Bildern steigt kontinuierlich, aktuell gehen die Verkäufe des 21-jährigen Künstlers ins In- und Ausland. Zuletzt verkaufte er Werke nach München und sogar nach San Diego (USA).