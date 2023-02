Galerie als Guggings „Spielwiese“ in Wien

Eine „Brücke von Maria Gugging nach Wien und umgekehrt“ soll die galerie gugging vienna sein. In Marco und Ulli Simonis „Bastei 10“ hat Art Brut der galerie gugging ein zweites zu Hause gefunden.

Kunst wie im eigenen Wohnzimmer

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Im Feinschmecker-Treff in der Wiener Innenstadt, der als Concept Store auch Dinge des alltäglichen und nicht so alltäglichen Gebrauchs verkauft, fügt sich die Kunst so ein, wie man sie zu Hause aufhängen, aufstellen könnte.

Eine reine „Außenstelle“ der galerie gugging will die galerie gugging vienna jedenfalls nicht sein. „Wir sehen unsere galerie gugging vienna auch als Spielwiese für neue Zusammenarbeiten und Entdeckungen … hier passen Anna Demels Cnouchis perfekt ins Konzept,“ zieht Kuratorin Irina Katnik den Bogen zurück zur Art Brut.

Anna Demels „Cnouchis“ sind die erste Ausstellung 2023 in der galerie gugging vienna: in Marco Simonis Bastei 10 in der Wiener Innenstadt. Foto: Philipp Parfuss

Die „cnouchis“ sind dreidimensionale, erhabene, nach Metall anmutende Wandobjekte aus Pappe, und als solche eine „Erfindung“ von Anna Demel.

Die autodidaktische Künstlerin war Profitänzerin und wurde durch eine Verletzung dazu veranlasst, ihren kreativen Kanal neu zu finden.

Viel Herzblut in „fleischundblut“

So wurde das Malen zu Demels neuem künstlerischen Ventil. Neben Arbeiten auf Leinwänden und Holz, stieß die Künstlerin bald auf Pappe, die zu ihrem Lieblingsmaterial wurde. Alles, was die Wiener Künstlerin anfasst, macht sie mit Leidenschaft und Herzblut, somit wird der Ausstellungstitel fleischundblut (eine Werkserie) zum Programm.

Ergänzend in der galerie gugging vienna zu sehen: Arbeiten des Fotocollagekünstlers Johannes – Lejo – Lechner.

