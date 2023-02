Künstlerisches Fastentuch für Höfleiner Pfarrkircher

An einem sonnigen Herbstwochenende wurde eine vorerst unrealistisch erscheinende Idee zweier Kunstinteressierter umgesetzt. Dagmar Porstner und Raphael Bonelli hatten sich ein Jahr zuvor an einem ruhigen Nachmittag der Phantasie hingegeben, wie es wäre, Eimer voller Farbe aus einigen Metern Höhe auf eine Leinwand zu schütten. Gemeinsam mit Christina Del Ponte, einer Künstlerin aus Deutschland, wurde zunächst geplant und in Folge das Projekt in einer perfektionistischen Weise umgesetzt.

So entstand ein neues Fastentuch für die Höfleiner Pfarrkirche.

Am Aschermittwoch, 22. Februar 2023 wird dieses bei der Heiligen Messe um 18.30 Uhr erstmals sichtbar sein.

