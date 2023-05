Kreativität im Gottesdienst: Liturgieforum in Klosterneuburg

Wer katholische Gottesdienste mitfeiert oder vorbereitet, kennt die eigentümliche Spannung zwischen festen Vorgaben, die Halt geben, aber auch die Gestaltungsfreiheit einschränken können, und Kreativität, die Kräfte freisetzen, aber auch überfordern kann. Woher kommt diese Spannung und wie soll man mit ihr umgehen? Diesen und anderen Fragen ging der Innsbrucker Liturgiewissenschafter Privatdozent Liborius Lumma beim Liturgieforum in Klosterneuburg nach.

Der Einladung zu dieser abendlichen Bildungsveranstaltung, die nach einer Corona-bedingten Pause wieder neu gestartet ist, folgten rund 50 interessierte Personen und füllten den Chorsaal damit bis auf den letzten Platz. Anschaulich und mitreißend ging der Referent auf die Herausforderungen, die das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten mit sich bringt, ein, klärte dabei Grundsätzliches und Theologisches und gab aber auch konkrete Hilfestellungen für die Vorbereitung und Gestaltung von Liturgien.

Das Liturgieforum Klosterneuburg ist Liturgiebildung im Sinne von Pius Parsch. Es will Liturgische Bildung mit praktischen Anregungen zu Liturgiefeiern verbinden und findet in Zusammenarbeit von Pius-Parsch-Institut, Stift Klosterneuburg und Katholischem Bildungswerk der ED Wien statt.

Vorschau: "Du bist Priester, König und Prophet."

Vortrag zur Liturgie der Taufe und das Leben der Christen

Freitag, 20. Oktober 2023, 19:30 Uhr, Chorraum Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg

Die Taufe ist nicht nur ein einmaliges Fest im Leben der Christen. In der Liturgie der Feier kommt das ganze Leben der Christen in Worten und Zeichen zum Ausdruck. Die reichhaltige Liturgie der Taufe wird in dem Vortrag mystagogisch auf das christliche Leben hin ausgedeutet. Konkret geht es darum: Wie können wir das, was wir in der Taufe empfangen haben, im praktischen Leben verwirklichen? Wie sieht das konkret aus, wenn wir aus der Taufe leben?

Referent: Doz. P. Dr. theol. Johannes Paul Chavanne OCist, Dozent der Liturgiewissenschaften und Vorstand des Instituts für Liturgiewissenschaft und Kirchliche Musik an der Hochschule Heiligenkreuz, Prior des Stiftes Heiligenkreuz

