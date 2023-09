„Alles muss weg“ im Museum Kierling

Beim vergangenen „Ferien-Räumungsflohmarkt“ des Universalmuseum Kierling haben nicht alle angebotenen Gegenstände ein neues Zuhause gefunden.

Da sich das Museum im Laufe der Jahre ein großartiges und reichhaltiges Flohmarktlager aufgebaut hat, konnte trotz der großen Begeisterung der Besucherinnen und Besucher nicht alles an die Frau beziehungsweise an den Mann gebracht werden. Mit der Schließung des „Haus im Grünen“ muss das Museum jedoch seine Flächen darin räumen und somit muss auch vom Flohmarktlager „alles weg“.

Dementsprechend gibt es ein einmaliges Angebot: „Flohmarktsachen gegen Spende! Nehmt was euch gefällt und spendet, was ihr wollt!“ am Sonntag, 17. September, von 10 bis 16 Uhr in der Wagenburg des Universalmuseums Kierling, Hauptstraße 114. Ein zusätzliches Schnäppchen fürs leibliche Wohl lädt zudem zum Verweilen ein: Ein „KBV und Fritz Jubiläums Glaskrug“ voll mit Bier, Gespritzten oder auch alkoholfrei um nur 2 Euro.