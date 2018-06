Hellste Aufregung bei der gesamten Opposition herrscht über die Tatsache, dass der vom Rechnungshof (RH) in seinem Prüfungsergebnis der Happyland-Sanierung stark kritisierte frühere Geschäftsführer Stefan Konvicka als Konsulent für die Behebung der Sanierungs-Mängel gegen Bezahlung tätig ist. Der Tenor der Opposition: „Wie soll der ehemalige Geschäftsführer Missstände transparent aufarbeiten, die er selbst verursacht und zu verantworten hat?“

„Als Mitglied des Sportstätten- Beirats fordere ich, den von Dir als Eigentümervertreter, ohne Befassung im Sportstättenbeirat, noch im Gemeinderat abgeschlossenen Konsulentenvertrag umgehend zu lösen“, so die Forderung von Sepp Wimmer, Fraktions-Chef der Grünen, an Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Aufregung ist für Schmuckenschlager unbegründet

Bürgermeister Schmuckenschlag versteht die plötzliche Aufregung nicht. Schon in einer Beiratssitzung am 16. Oktober des Vorjahres wurde vom interimistischen Geschäftsführer Michael Stowasser mitgeteilt, dass Konvicka weiter als Konsulent zur Verfügung stünde. Stowasser damals: „Seine Mitarbeit ist vor allem für die kommende RH-Beantwortung und die Aufarbeitung der Mängel erforderlich.“

Für Wimmer kein Argument, denn der RH-Bericht kam erst im April 2018, und da sei erst die gravierende Kritik an Geschäftsführer Konvicka bekannt geworden. Deswegen hält Wimmer an seiner Forderung fest: „Ich glaube, es ist einzigartig, dass jemand, dem der RH massive Verfehlungen vorwirft, nun auch noch dafür einen Konsulentenvertrag und Geld bekommt, um diese Fehler zu beheben. Überall anders wird per Klagsandrohung verlangt, bei der Aufarbeitung der von ihm verursachten Fehler mitzuhelfen.“

Da niemand – nicht einmal die Mitglieder des Sportstättenbeirates – diesen Konsulentenvertrag kenne, wird Wimmer die Offenlegung des Vertrags in der nächsten Sitzung des Sportstättenbeirates und weiters eine sofortige Beendigung des Konsulentenvertrages verlangen. Wimmer: „Nützt das alles nichts, werden wir Grüne gegen Konvicka eine Haftungsklage einbringen. Die RH-Vorwürfe reichen da allemal. Irgendwer wird für dieses Debakel Verantwortung übernehmen müssen.“

Gemeinderat Peter Hofbauer schließt sich der Forderung nach Offenlegung an. Konvicka werde uneingeschränktes Vertrauen entgegenbracht, und dies ungeachtet der Tatsache, dass der als Projektleiter fungierende Geschäftsführer weder über eine bauspezifische Ausbildung noch über Erfahrung mit vergleichbaren Projekten verfüge, wie der RH feststellte. Hofbauer hämisch: „Es ist nun Aufgabe festzustellen, wie viel Geld an diverse Firmen verteilt wurde. Und da kann Konvicka sicher mitwirken.“

Viele Fragen bei der PUK

„Wir in der PUK fragen uns ebenfalls, wie der Bürgermeister Geschäftsführer Konvicka weiterhin in einem Dienstverhältnis beschäftigen kann, andererseits aber bereits einen Rechtsanwalt mit der Prüfung der straf- und zivilrechtlichen Relevanz beauftragt hat“, so die Fraktionsvorsitzende der Liste PUK Teresa Arrieta. Die Liste PUK hat in der letzten Gemeinderatssitzung in einem Dringlichkeitsantrag verlangt, dass ein Rechtsanwalt eingesetzt werden soll, der, unter Berücksichtigung des RH-Berichts, den Ablauf des Vergabeverfahrens und der gesamten Projektabwicklung die Happyland-Sanierung prüfen soll. Diesem Antrag wurde stattgegeben.

Das Ergebnis liegt unbestätigten Informationen schon vor, denn sie sollen von Wirtschaftsstadtrat Martin Czerny im nicht öffentlichen Wirtschaftsausschuss mündlich präsentiert worden sein. Demnach liegen gegen den ehemaligen Geschäftsführer Konvicka keinerlei strafrechtlich relevante Vorwürfe vor. „Wann erfahren wir den Namen der Anwaltskanzlei und was genau im Wortlaut der Auftrag an diese Kanzlei war?“, fragt Arrieta.

„Im Detail kann und will ich dazu noch nichts sagen“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, „denn dieses Thema wird im Sportstättenbeirat noch diskutiert.“ Und zum Thema Konsulentenvertrag Konvicka: „Ich bin erschüttert über die Erinnerungslücken von Stadtrat Wimmer, der als Mitglied des Sportstättenbeirats gut informiert wurde. Ich bin es leid, an der Profilierungssucht des Stadtrats Wimmer ständig teilhaben zu müssen.“ Und zu Wimmers Androhung einer Haftungsklage gegen Konvicka: „In Ankündigungspolitik ist Wimmer unschlagbar.“ Im Übrigen teilt Schmuckenschlager mit, dass die Mutmaßungen von Peter Hofbauer, gegen ihn werde seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt, nicht bestätigt wurden.

Konvicka: „Das war allen bekannt“

„Dort, wo es Sinn macht, helfe ich im Happyland in rechtlichen und versicherungstechnischen Angelegenheiten“, so Stefan Konvicka. Er habe keinen pauschalierten Vertrag. Für seine Leistungen bekäme er stundenweise bezahlt. Sein Geschäftsführervertrag wurde im Oktober des Vorjahres aufgelöst. Die gesetzlichen Fristen der Vertragsauflösung wurden eingehalten. Konvicka: „Ich glaube, das macht Sinn für alle, denn da müsste sich ja ein anderer erst einarbeiten. Soweit ich weiß, war das aber allen bekannt.“