Ich wollt, ich hätt ein Huhn - im Bootshaus

Immer mehr Menschen sind fasziniert von Hühnern. Eigene Hühner zu halten folgt dem Trend zur Nachhaltigkeit und zur Selbstversorgung. Hühner werden zu geliebten gefiederten Haustieren. Ihre Halterinnen und Halter bemühen sich, die eigenen Hühner zu verstehen und um eine intensive Bindung zu ihnen. Gleichzeitig werden weltweit Milliarden Hühner als Wegwerfprodukte der Landwirtschaft „produziert“ und „konsumiert“ und unter unmöglichen Bedingungen gehalten.

Dieses Sachbuch „Ich wollt, ich hätt ein Huhn“ widmet sich als erstes Werk im deutschsprachigen Raum exklusiv der Biologie der Hühner als soziale, fühlende Individuen mit erstaunlichen Fähigkeiten. Wissenschaftlich fundiert wird erklärt, wie Hühner ticken, miteinander sprechen, wie schnell sie lernen und warum uns ein Leben mit diesen faszinierenden Wesen in vielerlei Hinsicht bereichern kann. Dazwischen bietet die Autorin aus Kritzendorf amüsante Einblicke in persönliche Erfahrungen mit ihren eigenen gefiederten Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Und mit einer eigenen Erfahrung beginnt Astrid Drapela auch die Lesung - mit einer Szene wie aus einem blutrünstigen Film: Blut im Hühnerstall, überall. Die Neo-Hühnerbesitzerin sucht und sucht, in Sorge, mindestens ein Huhn ohne Kopf zu finden. Mitnichten. Ein kleiner Kratzer am Kamm eines Tieres ist auszumachen. Die Erklärung liefert Drapela auf dem Fuß: „Wunden heilen bei Hühnern in Windeseile.“

Um Erklärungen zu geben, entstand auch das Buch. Denn Drapela spielte mit dem Gedanken, sich Hühner anzuschaffen. Hörte sich um, suchte on- und offline nach Informationen. Stellte schließlich fest: „Es gab kein einziges Sachbuch, das sich wissenschaftlich mit dem Huhn beschäftigte.“

Entschlossen machte sich Drapela, selbst Biologin, auf, diese Lücke zu schließen. In „Ich wollt, ich hätt ein Huhn“ finden sich von der Geschichte von Mensch und Huhn bis zur Hühnersprache Antworten auf Fragen, die sich Hühnerinteressierte stellen – auch auf solche, an die sie noch gar nicht gedacht haben. „Wir leben im Zeitalter des Huhns“, stellt sie fest. Anders als noch vor einigen Jahren angenommen, wurde das Huhn erst vor 3.000 Jahren domestiziert, begleitet den Menschen viel weniger lang als Hund oder Rind.

Drapela spannt den Bogen von Hygiene im Sandbad bis zum Krähen des Hahns, das laut sein kann wie ein Düsenjet (144 Dezibel). Sie erzählt, wie Hühner ticken, wie sie lernen und mit erstaunlichen Fähigkeiten begeistern. Teils „kriminellen“ Fähigkeiten, wie sie aus ihrer Haltungserfahrung gesteht. Denn es begab sich Folgendes: Die Hühnerschar der Familie Drapela war im Weg, als man mit dem Auto losfahren wollte. Um sie wegzulocken, erhielten die Tiere Mehlwürmer. „Mittlerweile kommen alle, sobald sie die Autotür hören, und ‚erpressen‘ uns. Wer wegfahren will, muss erst Mehlwürmer spendieren“, gesteht Drapela.

Bei der Lesung am Samstag, 10. Juni, kann man das Buch auch erwerben und mit einer persönlichen Widmung versehen lassen.