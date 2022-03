Sammlung Essl für Ukraine: Über 100 Werke für guten Zweck angeboten

Werbung

Am 22. März startete eine Auktion von über 100 Kunstwerken aus der Privatsammlung Essl zugunsten der Ukraine-Nothilfe der Diakonie. Die Online-Versteigerung findet in Kooperation mit dem Dorotheum statt, mitbieten kann man nur noch bis Donnerstag, 31. März.

Das komplette Angebot ist unter www.dorotheum.com/diakonie abrufbar. Bei der Versteigerung wird kein Aufgeld hinzugerechnet.

Das Sammlerpaar Agnes und Karlheinz Essl stellt eine Auswahl von über 100 herausragenden Arbeiten österreichischer und internationaler Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung. Darunter befinden sich Originale von Künstlern wie Hermann Nitsch, Siegfried Anzinger, Hubert Schmalix, Christian Ludwig Attersee, Hubert Scheibl, Herbert Brandl, Hans Fronius und vielen mehr.

Ebenso gibt es eine Reihe grafischer Arbeiten von Oskar Kokoschka und Salvador Dali über Neo Rauch und Jonathan Meese bis Martha Jungwirth, Franz Zadrazil und Peter Kogler. Die Startpreise sind besonders attraktiv angesetzt und erlauben möglichst vielen Bieterinnen und Bietern, mitzumachen.

Essl: „Zutiefst betroffen von humanitärer Katastrophe“

„Ich bin zutiefst betroffen von dem kriegerischen Überfall auf die Ukraine und der humanitären Katastrophe. In der momentanen Situation ist es wichtig, rasch den Menschen vor Ort zu helfen, die um ihr Überleben kämpfen, sowie jenen, die ihr Zuhause verlassen mussten und nun dringend unsere Unterstützung brauchen“, erklärte Sammler Karlheinz Essl.

Er bittet persönlich „alle Kunst-Interessierten, tief in die Tasche zu greifen und damit nicht nur einzigartige Werke zu ersteigern, sondern auch ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.“

Die Diakonie hilft über ihr internationales Netzwerk von kirchlichen Partnerorganisationen in der Ukraine selbst, in den Nachbarländern Rumänien, Moldau, Polen, Slowakei sowie in Österreich. Die Nothilfe mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Hygiene-Artikeln, Decken für Binnenvertriebe in der Ukraine und Menschen, die in die Nachbarländer geflüchtet sind, ist voll angelaufen. Dort werden auch Notunterkünfte, Wohnraum und Beratung zur Verfügung gestellt.

„Wir unterstützen unsere Partner in der Ukraine und in den an die Ukraine angrenzenden Ländern Rumänien und Moldau, damit sie jenen helfen können, die auf Hilfe am dringendsten angewiesen sind. In vielen Fällen sind das Frauen mit kleinen Kindern, aber auch alte Menschen und Menschen mit Behinderungen“, erklärt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. „Unsere Partner engagieren sich seit Jahren, ja Jahrzehnten im Sozialbereich. Sie nehmen genau wahr, was gebraucht wird. Hilfsmaßnahmen werden laufend an die Bedürfnisse und Umstände angepasst.“

Neuankömmlinge aus der Ukraine in Österreich werden zudem mit Rechtsberatung, Wohnraumvermittlung und Beratung in allen Lebensfragen unterstützt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.