Stadt Klosterneuburg blitzt mit Wunsch nach „mehr Post“ ab

„Die Bevölkerung ist eigentlich entmachtet, und soll dann nach Wien fahren, um einen Brief aufzugeben?“, wettert SP-Stadtrat Karl Schmid-Wilches empört.

Der Anlass: Nach dem Aus des Post-Partners in Kritzendorf erwirkte die SPÖ durch einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat eine Anfrage der Stadt Klosterneuburg bei der Postregulierungsbehörde. Darin bittet die Stadtgemeinde die verantwortlichen Stellen, dafür Sorge zu tragen, dass Postmarktgesetz entsprechend der möglichen Erreichung einer Filiale oder eines Postpartners sicherzustellen und einzuhalten.

„In Gemeinden größer 10.000 Einwohnerinnen oder Einwohner und allen Bezirkshauptstädten ist zu gewährleisten, dass für mehr als 90 Prozent der Einwohnerinnen oder Einwohner eine Post-Geschäftsstelle in maximal 2.000 Metern oder in allen anderen Regionen eine Post Geschäftsstelle in maximal 10.000 Metern erreichbar ist“, heißt es im Postmarktgesetz.

Poststellen-Entfernungen aus Sicht der Stadt zu weit

Die Rechtsabteilung der Stadt Klosterneuburg prüfte diese Vorgaben und stellte fest, „dass aus Sicht der Stadtgemeinde Klosterneuburg die Katastralgemeinden Kritzendorf, Höflein an der Donau und Weidlingbach weitestgehend, bzw. Teile Guggings und Kierlings außerhalb des Einzugsbereichs von 2.000 Meter der bestehenden Post-Geschäftsstellen liegen.“ Damit könnten derzeit weniger als 90 Prozent der Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadtgemeinde Klosterneuburg eine Post-Geschäftsstelle in maximal 2.000 Metern erreichen.

Die (E-Mail-)Antwort der Regulierungsbehörde ist aus Sicht der Stadt wenig erfreulich: Denn aus Sicht der Post gilt nicht ganz Klosterneuburg samt Katastralgemeinden als „städtisches Gebiet“. Überall sonst wiederum gilt die flächendeckende Versorgung als gegeben, sobald innerhalb von zehn Kilometern eine Postgeschäftsstelle erreichbar ist. „Ein Witz, dass wir als ländliches Gebiet gelten, in Kritzendorf, in Weidling – das kann man sich eigentlich nicht gefallen lassen“, will sich SP-Fraktionssprecher Schmid-Wilches weitere Optionen offenlassen. „Klagswürdig“ nennt er die Begründung der Post, überlegt eine Petition der Gemeinde oder über den Bundesrat.

Der Stadt sind darüber hinaus die Hände gebunden: „Der rechtliche Weg ist uns versperrt, da einer betroffenen Gemeinde keine Parteienstellung zukommt“, referiert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Eine Alternative bringt Gemeinderat Andreas Mohl (fraktionslos, früher SPÖ) ins Spiel: Der Anbieter „Gemdat“, dessen App die Gemeinde nutzt, biete ein Modell, bei dem man Pakete abholen und schicken könne. Hierbei wären nicht nur die Österreichische Post, sondern auch andere Paketdienste erfasst.

Wenig Verständnis für die Aufregung zeigt FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: „Da hätten die damaligen Regierungsparteien vorher denken sollen, jetzt haben wir einen Dienstleister der seine Dienstleistung nicht mehr erbringen kann.“ Es gebe aber auf dem Rechtsweg kein gültiges Vorgehen: „Wen willst du klagen, mit welchem Zugang?“, fordert er Schmid-Wilches auf, ihm eine gesetzliche Grundlage zu geben, dann wäre auch er bereit, darüber zu diskutieren.