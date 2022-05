Niederösterreicherin Lou-Anne gewinnt „Germany’s Next Topmodel“ 2022

Werbung

„Ab jetzt kann es gerne bergauf gehen“, freut sich Lou-Anne. „Ich bin so stolz auf sie. Sie hat so schön ausgesehen“, sagt Mama Martina & Drittplatzierte bei Germany’s Next Topmodel über den Sieg ihrer Tochter.



Martina, Lou-Anne, Luca, Noella und Anita traten gestern im Germany’s Next Topmodel-Finale an. Das Mutter-Tochter-Duo aus Klosterneuburg hat es gemeinsam bis in die Top 3 geschafft. Im letzten Fotoshooting der Staffel musste sich Martina gegen Tochter Lou-Anne und Konkurrentin Luca geschlagen geben. Den alles entscheidenden Walk bestreiten die beiden Finalistinnen dann kopfüber an der Decke hängend, gefolgt von einem schillernden letzten Catwalk. Am Ende konnte Niederösterreicherin Lou-Anne den Sieg nachhause holen.

