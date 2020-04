Im Sinne des Leitsatz eins des Stadtentwicklungskonzepts (STEK 2030+) einer restriktiven Siedlungsentwicklung wird die Stadtgemeinde den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ändern. Im Fokus stehen dabei der Erhalt und die Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität in Klosterneuburg. Die Bürger können ab 20. April persönlich oder virtuell Einsicht nehmen.

Eine der ersten Maßnahmen zur Umsetzung erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) so: „Mit der Festlegung von maximal zulässigen Wohneinheiten pro Grundstück in den Widmungen Bauland-Kerngebiet und Bauland-Wohngebiet wird zukünftig die Siedlungsentwicklung dorthin gelenkt, wo die Rahmenbedingungen passen.“

Fokus auf "Erhalt und die Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität in Klosterneuburg"

Die Weiterentwicklung der Stadt soll so weit reduziert werden, dass sie nur in jenen Bereichen passiert, die gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind, und wo Menschen schnell und leicht Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs erreichen.

Trotz der erlassenen Ausgangsbeschränkungen startet das Auflageverfahren, denn seit Ende September 2017 gelten strenge Einschränkungen bei der Bewilligung von Bauvorhaben im Gemeindegebiet von Klosterneuburg. Diese sogenannte Bausperre stellt sicher, dass keine Bauvorhaben bewilligt werden können, die den beabsichtigten Festlegungen im Flächenwidmungsplan zuwiderlaufen, und endet mit 29. September 2020. Bis dahin müssen die Änderungen zeitgerecht umgesetzt werden.

„Mit der Festlegung von maximal zulässigen Wohneinheiten pro Grundstück in den Widmungen Bauland-Kerngebiet und Bauland-Wohngebiet wird zukünftig die Siedlungsentwicklung dorthin gelenkt, wo die Rahmenbedingungen passen

Die Stadtplanung bietet verschiedene Optionen der Kontakt- und Einsichtnahme an. So ist eine persönliche Einsicht mit telefonischer Voranmeldung ebenso organisiert wie eine Auskunft per Telefon.

Zusätzlich können die Entwürfe auf der Website der Stadtgemeinde unter www.klosterneuburg.at/flwp2020 eingesehen werden.

Die Änderungsentwürfe liegen im Zeitraum von 20. April bis 1. Juni 2020 zur Einsicht auf. Innerhalb dieser Auflagefrist kann jede und jeder eine schriftliche Stellungnahme zu den geplanten Änderungen einbringen. Alle rechtzeitig eingegangenen Stellungnahmen werden dem Gemeinderat vorgelegt und sind bei der endgültigen Beschlussfassung in Erwägung zu ziehen.

Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne): „Stadtplanung in Klosterneuburg steht für Transparenz und Bürgerbeteiligung. Wie schon im gesamten Prozess zur Erstellung des Stadtentwicklungskonzepts ist die Auflage ein weiterer wichtiger Schritt, die Entscheidungen für die Zukunft auch im Sinne einer restriktiven Stadtentwicklung nahe und verständlich an die Bürger heranzutragen.“