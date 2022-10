Klosterneuburger Kinder-Betreuung: Offensive mit Rechenstift

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf 2 Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll.

Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

„Neben der Finanzierung wird uns der Arbeitskräftemangel dabei besonders herausfordern.“ Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager

„Kinderbetreuung ist für viele Familien eine der wichtigsten Aufgaben, bei denen wir ihnen bestmöglich und flächendeckend helfen wollen. Eine Aufgabe, die viele Gemeinden in unserem Land bisher unterschiedlich beantworten. Ich will, dass Niederösterreich das Mutterland moderner Familienpolitik ist. Jetzt schlagen wir für unsere Familien ein neues Kapitel auf: Eine Betreuungsoffensive für alle Kinder unter 6 Jahren, die Niederösterreich zu Kinderösterreich macht – ein Entlastungspaket für Eltern und Großeltern, das Niederösterreich zu Familienösterreich macht“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Nicht nur Euphorie herrscht bei Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, denn er denkt dabei auch an die Finanzierung der Betreuungsoffensive: „Wir werden den Rechenstift mehrmals in die Hand nehmen. Schließlich müssen wir wieder ausbauen und wesentlich mehr Personal anstellen. Neben der Finanzierung wird uns der Arbeitskräftemangel dabei besonders herausfordern.“ Klosterneuburg käme zu Gute, dass der Kindergarten Weilguni und die Kinderkrippe am Grund der alten Feuerwehr Weidling gegen alle Widerstände durchgesetzt wurden.

Bei allen Bedenken bleibt Schmuckenschlager aber zuversichtlich: „Für diese Sonderfinanzierung braucht es neben Förderungen auch neue Regeln bei der Schuldenaufnahme, dann können wir das schaffen.“ In einem ersten Schritt werde die Stadtgemeinde dafür sorgen, dass die vorhandenen Kapazitäten jenen zu Gute kommen, die einen tatsächlichen Bedarf aufgrund ihrer Beschäftigung haben.

Neue Gruppen für Klosterneuburg

„Die vom Land NÖ angekündigte Betreuungsoffensive ist ein wichtiger und richtiger Schritt für alle Familien in Klosterneuburg und ist, obwohl es uns als Gemeinde sehr fordern wird, absolut begrüßenswert“, meint Familienstadträtin Maria Theresia Eder. Es werde aber notwendig sein, neue Gruppen in Klosterneuburg einzurichten.

Ein wichtiger Punkt dieses Maßnahmenpaketes ist, dass ab Herbst 2023 der Besuch der Krabbelstube für Kinder am Vormittag gratis sein wird. Eder: „Die entsprechende Förderung erhalten auch private Anbieter, auch der Nachmittagsbeitrag wird gedeckelt sein. Damit werden die Familien massiv entlastet werden und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für Frauen aktiv gefördert.“

