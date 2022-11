Start in die Glasfaserzukunft in Klosterneuburg

In der Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager über den Start des Glasfaserausbaus in Klosterneuburg. In der Stadt wird ein leistungsfähiges Glasfaser-Netz errichtet. Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) investiert dafür rund 40 Millionen Euro. Bestellungen für den Highspeed-Anschluss werden bereits entgegengenommen.

„Ein weitreichendes Glasfasernetz ist die Basis, um für die Zukunft gerüstet zu sein,“ zeigt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Wichtigkeit des Glasfaser-Ausbaus auf. Wichtig sei der Gemeinde eine qualitativ hochwertige Infrastruktur und Transparenz für die Bevölkerung.

„Es ist erfreulich, dass neben den Breitbandausbau-Aktivitäten des Landes, die sich auf die ländlichen Regionen unseres Bundeslandes konzentrieren, immer mehr private Anbieter den Glasfaser-Ausbau in den Städten Niederösterreichs vorantreiben. Das ist für die Bauwirtschaft in konjunkturell herausfordernden Zeiten ein wertvoller Beitrag und wird den Wirtschaftsstandort und Lebensraum Klosterneuburg deutlich aufwerten. Ich freue mich sehr über das starke Investment der öGIG in den Glasfaser-Ausbau in Klosterneuburg“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.