Alle Jahre – immer wieder: Advent-Veranstaltungen in Klosterneuburg

Langsam geht das Jahr in die Zielgerade. Das ist keine große Neuigkeit, sondern ereignet sich „alle Jahre immer wieder“.

So lautet denn auch der Titel des Weihnachtsprogramms, mit dem Joesi Prokopetz am Freitag, 9. Dezember im Kellertheater Wilheringerhof zu Gast ist.

„Wer den alljährlichen Wunsch ,Fröhliche Weihnachten‘ wörtlich und jenseits jeder gekünstelten Besinnlichkeit auffasst und wem Lachen mit Geist das einzig Frohe an der gleichnamigen Botschaft ist, der wird sehr glücklich sein und einen wunderbaren Abend erleben“, verspricht Prokopetz.

„Lösen Sie sich von allem, was nach weihnachtlicher Routine riecht!“ joesi Prokopetz Kabarettist

Und fügt als Rat hinzu: „Lösen Sie sich von allem, was nach weihnachtlicher Routine riecht, denn nur das ist genau die Stimmung, die Sie zu Weihnachten brauchen, um in die einzig richtige Weihnachtsstimmung zu kommen.“

Besondere Klangwelten gibt es beim Abo-Konzert zu entdecken, wenn am Mittwoch, 14. Dezember im Augustinussaal bei „Fiori musicali Austria“ europäischer Barock auf orientalische Musik trifft und sich sephardischen Liedern zuwendet.

Wie hätte etwa Händel im Morgenland komponiert, mit dem besonderen Klang des Instrumentariums, der Rhythmik und der Tonsprache in seinen Ohren? Oder wie hätten Musiker aus dem Morgenland wohl Werke ihrer frühbarocken Zeitgenossen Giulio Caccini und Athanasius Kircher interpretiert?

Musikalische Blüten aus Querverbindungen

Unter diesem Blickwinkel ergeben sich für das Ensemble völlig neue Wege, Barockmusik zu spielen. Mit viel Fantasie und Frische widmet sich das Ensemble dieser Aufgabe.

Gespielt werden Werke u. a. von G.F. Händel, Giulio Caccini, Athanasius Kircher sowie sephardische und traditionelle türkische und arabische Lieder, europäisch interpretiert. Mit: Özlem Bulut (Stimme), Julia Kainz (Barockvioline), Pia Pircher (Viola da gamba), Pat Feldner (Percussion) und Marinka Brecelj (Cembalo und Leitung).

Populärer Männerchor mit sakralen Gesängen

Wer sich lieber bekannten Klängen hingibt, kommt wohl am Donnerstag, 15. Dezember in der Stiftskirche auf seine Rechnung, wenn die Bolschoi Don Kosaken sakrale Gesänge aus der orthodoxen Liturgie, bekannte russische und ukrainische Volkslieder sowie internationale Weihnachtslieder zum Besten geben.

Mit Maultrommel, Shruti Box und Obertongesang

Gleich zweimal sind Bernhard Mikuskovics und Georg Baum diesmal im Augustinussaal zu erleben. Am Freitag, 9. Dezember präsentieren sie berührende Klänge mit Obertongesang, Konzertharfe, Obertonharfe, Hornpfeife, Maultrommel, Gitarre und Shruti Box. Dieses Konzert der beiden Musiker schöpft aus ihrem beliebten Programm „Lux natus est“, ist aber eine musikalische Erweiterung und stimmt in bekannter Form ganz ohne Kitsch auf Weihnachten ein. Das Programm „Lux natus est“ ist dann auch noch zu hören, und zwar am Samstag, 17. Dezember, ebenfalls im Augustinussaal.

Am Freitag, 23. Dezember spielen drei Musikerinnen des Bach Consort Wien Orgel-Triosonaten von Johann Sebastian Bach im Augustinussaal.

