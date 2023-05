Bildungs- und Geselligkeitsverein im Juni

Am Samstag, 3. Juni, ist der Besuch des „Rosariums“ in Baden geplant und anschließend eine Führung durch die bekannte „Kruppschule“ in Berndorf wo die Klassenräume jeweils einer Geschichtsepoche entsprechend architektonisch gestaltet sind. Der gemütliche Ausklang wird bei einem Heurigen in Sooß sein.

Am Samstag, 24. Juni führt ein Ausflug nach Rothneusiedl zum Zuchtbetrieb von Weinbergschnecken der Firma Gugumuck. Nach einer Führung durch den Betrieb, werden die Produkte zur Verkostung angeboten und können natürlich auch erworben werden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.