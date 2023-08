VHS Klosterneuburg auf Bildungsreise

Viele Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger nutzen das Ausflugs- und Reiseangebot der VHS Urania Klosterneuburg. Einmal im Monat findet begleitet von Gerda und Manfred Eckl eine Halbtages-oder Tagesfahrt mit kulturellem Programm statt. Die Fahrten führen die unternehmungsfreudigen Gäste zu Theater– oder Konzertbesuchen von St. Pölten sowie Baden über Reichenau bis Bratislava immer in Kombination mit einem kulinarischen Stopp. Auf der diesjährigen Frühjahrsreise des VHS war Südtirol das Ziel. Ein besonderes Highlight waren Führung und Weinverkostung in der Landesfachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau Laimburg, deren imposanter Festsaal in den Felsen getrieben ist. Auch eine Schifffahrt zur Sommersonnenwende in der Wachau stand auf dem Programm.

Auf der nächsten Reise werden die Bregenzer Festspiele besucht und unser westlichstes Bundesland erkundet mit Ausflügen in die drei angrenzenden Staaten – nach Deutschland, Lichtenstein und die Schweiz.