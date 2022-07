Zwei Urkunden für das Klosterneuburger Landesklinikum

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

Jährlich finden an 25 Klinikstandorten der NÖ Landesgesundheitsagentur große Patientinnen- und Patientenumfragen statt. Insgesamt wurden 240 Stationen und 18 medizinische Fächer beurteilt. Dabei können sich die Ergebnisse – trotz der hohen Covid-Belastung im letzten Jahr – sehen lassen: Von 100 möglichen Punkten haben die Pflegeteams 96,9 Punkte und die Ärzteteams 95,2 erhalten. Das Landesklinikum Klosterneuburg durfte für die Interne 3 sowie die Station A Urkunden mit nach Hause nehmen.

Im Zeitraum von 1. September bis 30. November 2021 haben über 24.300 Patientinnen und Patienten an der Umfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur teilgenommen und Feedback abgegeben.

DGKP Sanel Koricic vertrat die Station Interne 3. Foto: Robert Herbst

„Unser Ziel ist die beste Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Heimat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Kliniken versorgen tagtäglich die Patientinnen und Patienten mit unglaublichem Einsatz und höchster Expertise – das spiegeln auch die Ergebnisse der aktuellen Befragung wider“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und bedankt sich besonders bei allen MitarbeiterInnen für ihren unermüdlichen Einsatz.

„Das Landesklinikum Klosterneuburg durfte sich über einen Rücklauf von 47,6 Prozent freuen und 95,8 Prozent der Befragten würden das LK Klosterneuburg weiterempfehlen. Mit 97,3 Punkten wurde das Pflegeteam und mit 96,9 Punkten das Ärzteteam ausgezeichnet bewertet und kamen dem maximalen Wert von 100 sehr nahe. Die Zufriedenheit im Landesklinikum Klosterneuburg ist vor allem den rund 340 MitarbeiterInnen zu verdanken, die ihrer Arbeit mit viel Engagement und Herz nachgehen und sich bestens um die PatientInnen kümmern.

„Wir sind sehr stolz, dass die Interne 3 als best bewertete Interne Station LK < 300 Betten und die Station A als gesamt die 2. best bewertete Station Kat. Akut-KH eine Auszeichnung erhalten haben. Trotz und gerade in der COVID-19 Situation haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter erschwerten Bedingungen außergewöhnliche Arbeit geleistet.“, bedankt sich die Klinikleitung für die beachtliche Leistung.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.