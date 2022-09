SALON-Sieger! Kräftiger Roter aus Klosterneuburg schlägt zu

Das Rotweincuvée „CSM 2019“, das zuvor schon zum Landes- und Bezirkssieger gekürt wurde, erhielt ebenso die höchstmögliche Auszeichnung in Österreich und wurde zum SALON-Sieger in der Kategorie „Weinvielfalt Rotwein kräftig“ gekürt. Genauso höchst erfreulich ist, dass mit dem Wein einer hauseigenen Neuzüchtung „Pinot Nova 2019“ in der Kategorie Alternativweine & PIWIs ein weiterer SALON-Platz errungen wurde.

„Mit einem SALON-Sieger und einem Salonwein stellt die HBLAuBA Klosterneuburg rund ein Prozent aller SALON-Weine dar, was ein hervorragender Beweis dafür ist, dass neben der Ausbildung und Forschung auch die Produktion von Weinen an der HBLAuBA Spitze ist“, lobt Direktor Reinhard Eder. Gemeinsam mit der SALON-Platzierung des Chorherrenstiftes Klosterneuburg sind diese Auszeichnungen ein Beleg dafür, dass die Weinstadt Klosterneuburg weiterhin für österreichische Spitzenweine steht.

Seit über drei Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein, der von der Österreich Wein organisiert wird, als die Staatsmeisterschaft des heimischen Weins. Der beruht auf dem mehrstufigen, unabhängigen Blindverkostungsmarathon, durch den die besten der besten österreichischen Weine aus rund zehntausend Einreichungen für den SALON ermittelt werden. Heuer wurden 275 SALON-Weine herausselektioniert, wobei die 21 SALON-Sieger in verschiedenen Kategorien die absolute Spitzenklasse darstellen.

Jubiläumswein, rasch ausverkauft

Das Kürzel CSM steht für ein Cuvée, das erstmals anlässlich der 140 Jahr-Feier der HBLAuBA Klosterneuburg im Jahr 2000 kreiert wurde. Die beiden Hauptsorten für das Cuvée sind Cabernet Sauvignon und Merlot, in einigen Jahrgängen gesellt(e) sich auch ein Cabernet Franc oder ein Syrah dazu. Die edlen Trauben reifen in der Klosterneuburger Riede Harrer und in Langenzersdorf am Götzhof.

Die Vinifizierung findet im Technikum (Weinkeller) der HBLAuBA am Agneshof nach modernsten Prinzipien statt und die Lagerung erfolgt rund 18 Monate in Barriques aus französischen und österreichischen Eichen. Der CSM ist im Ab-Hof-Verkauf (Mittwoch 8 bis 12 Uhr und Freitag 8 bis 13 Uhr) um 12 Euro erhältlich. Eder schmunzelt: „Aber immer sehr rasch ausverkauft, wen wundert’s?!“

Die Auszeichnung sei besonders bedeutend, erklärt der Direktor: „Wir hatten zwar schon öfter Salon Platzierungen aber Salonsieger waren wir noch nie, und das in der Kategorie Rotwein kräftig gegen die extrem starke Konkurrenz vom Burgenland, Thermenregion und Carnuntum.“

