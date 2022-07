Klosterneuburger Kino, quo vadis? Sanierung soll 2023 erfolgen

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

Ende April dieses Jahres vermeldete es die NÖN ebenso wie etliche weitere Medien: Die Stadtgemeinde Klosterneuburg sucht einen Interessenten beziehungsweise Betreiber, der nach Vorlage eines schlüssigen Konzepts das ehemalige Kino nach neun Jahren des Leerstands wieder einer kulturellen Nutzung zuführt.

Die Interessentensuche wurde am 11. März 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Räumlichkeiten sollen verpachtet werden. Vom Betreiber wird erwartet, dass er für erforderliche Sanierungsmaßnahmen auch die Kosten übernimmt, vorbehaltlich einer Förderung durch die Stadt.

Mein Ziel ist klar: Das Kino am Rathausplatz soll wieder einer kulturellen Nutzung zugeführt werden.“ verena pöschl Kulturstadträtin

Kulturstadträtin Verena Pöschl (ÖVP): „Wir wollen das Kino wieder eröffnen. Dahinter stehe ich als Kulturstadträtin, dahinter steht der gesamte Ausschuss für Kultur und Jugend. Ein durchgehender Betrieb wäre wünschenswert, ebenso Synergieeffekte mit Klosterneuburger Künstlern. Und vor allem auch ein Angebot, das die jüngere Generation anspricht. Im besten Fall etabliert sich auch ein kleiner Gastrobereich mit vorgelagertem Bereich im Freien.“

Die Kulturfabrik Klosterneuburg stellte sich der Herausforderung eines Auswahlverfahrens und hatte unter anderem eine Crowdfunding-Kampagne im Sinn, um die gesteckten Ziele zu erreichen: „Wir wollen das ehemalige Kino einer gesamtheitlichen kulturellen Nutzung öffentlich zugängig machen und unter dem Namen ,Kultur Fabrik‘ etablieren. Dies trägt auch zur Belebung des Rathausplatzes insgesamt bei. Besonders die Zusammenarbeit mit Klosterneuburger Künstlern ist uns sehr wichtig, wie auch ein Angebot, das die jüngere Generation in Klosterneuburg anspricht.“

Die Namen hinter dem Projekt lauten Reinhard Wachmann, Maximilian Wachmann, Martin-Stephan Fichtberger, Martin Heinrich und Markus Cepuder. Zuversicht war angesagt, als Projektunterstützer konnten unter anderem Kabarettist Reinhard Nowak und Musiker Gary Lux gewonnen werden. Von umfassender Gastronomie samt Clubbetrieb über Vernissagen, Lesungen und Poetry Slams, Konzerte, Kabarett bis zu Filmen sah das Konzept große Vielfalt vor.

„Dieser geschichtsträchtige Ort darf nicht einfach verloren gehen, sondern soll erneuert werden, wiederbelebt und neu erfunden werden. Aber auch all jene, für die Kinokultur nicht nur aus Multiplexen besteht, die anspruchsvolle Filme lieben und einen Sinn für zeitgenössische Kulinarik haben, sind herzlich eingeladen, sich mit uns ins Abenteuer zu stürzen“, hieß es.

Wendung Mitte Juni, Aufgabe am 20.

Doch am 16. Juni wurde via Facebook eine offenbare Wendung in der Entwicklung des Projekts kommuniziert: „Die notwendige Investitionssumme ist seit heute Mittag durch drei Investoren abgesichert – das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht für die Klosterneuburger: Aufgrund des schlechten Feedbacks und fehlender Unterstützung durch die Klosterneuburger werden wir am Wochenende evaluieren, ob wir aus dem Projekt aussteigen und das Kapital in ein anderes Projekt umleiten, da eine nachhaltige und wirtschaftliche Führung nur über die Akzeptanz der Einwohner gegeben ist. Derzeit sehen wir diese Akzeptanz bei Weitem nicht gegeben.“

Zwei Tage später wurde ebenfalls auf Facebook festgehalten, „dass wir uns derzeit in dem Verfahren mit der Stadtgemeinde befinden und noch keine Entscheidung gefallen ist, ob wir das Projekt bekommen, bzw. im Verfahren noch weitermachen.“

Nach weiteren zwei Tagen, am 20. Juni, gaben die Interessenten auf: „Wir haben uns mit heute aus dem Auswahlverfahren zurückgezogen. Uns ist es schlussendlich zu viel Risiko mit so wenig Feedback aus der Bevölkerung. Wir danken jenen, die uns Feedback gaben, und hoffen, dass der Sieger des Verfahrens in Klosterneuburg eine tolle Location realisiert!“

Das wurde am 23. Juni auch auf www.startnext.com/kino-klosterneuburg bestätigt: „Leider gibt es eine neue Risikobewertung, die eine erfolgreiche Umsetzung des Konzepts nicht mehr zulässt. Daher haben wir uns entschlossen, die Kampagne abzubrechen, um unsere Unterstützer vor finanziellem Schaden zu schützen. Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben!“

Was ist passiert?

Kulturstadträtin Verena Pöschl zeigt sich über den Umstand irritiert, dass ein Bewerber im laufenden Verfahren öffentlich vorgeprescht ist. Grundsätzlich sei es ihr als Kultur- und Jugendstadträtin „ein persönliches Anliegen, das Kino am Rathausplatz wieder zu eröffnen“, betont Pöschl. „Und zwar für die Klosterneuburger. Für eine Belebung des Rathausplatzes und natürlich auch, um der Kultur einen neuen Veranstaltungsort zu schenken. Dabei geht es mir nicht darum, einem zukünftigen Bewerber ein Kulturkonzept vorzuschreiben, sondern aus einer Reihe guter Bewerber den Besten herauszufiltern. Dazu habe ich sehr bewusst den gesamten überfraktionell besetzten Kulturausschuss in das Projekt miteingebunden, und bisher läuft das Projekt wie geplant. Die nächsten Schritte folgen, und ich werde – sobald die Verhandlungsrunden abgeschlossen sind – selbstverständlich über die Medien berichten. Bis dahin bitte ich noch um ein wenig Geduld, um nicht einem laufenden Verfahren in die Quere zu kommen. Mein Ziel ist aber klar: Das Kino am Rathausplatz soll wieder einer kulturellen Nutzung zugeführt werden.“

Die Entscheidung steht unmittelbar bevor. Pöschl: „Ich kann versichern, dass wir zuversichtlich sind, zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Dabei steht das vorgestellte Konzept der einzelnen Bewerber im Vordergrund, danach müssen selbstverständlich finanzielle Parameter geklärt werden.“

Bis Herbst soll dann durch eine Machbarkeitsstudie das Konzept überprüft werden, ehe 2023 mit entsprechenden Umbauarbeiten begonnen werden kann, die wiederum in Zusammenhang mit der bevorstehenden Sanierung des Rathauses zu sehen sind.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.