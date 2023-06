Lerncafé Klosterneuburg: Freude am Lernen, Freude am Miteinander

Es ist wie ein zweites Wohnzimmer für die Kinder, die hierherkommen – das Caritas-Lerncafe im Schiefergarten. In entspannter Atmosphäre wird gelernt, geübt, gespielt.

„Bildung und Chancen werden in Österreich leider oft vererbt“, sagt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, beim Lokalaugenschein im Lerncafé Klosterneuburg. Viele Kinder können die Schule nicht ohne Hilfe bewältigen und gerade in einkommensschwachen und armutsbetroffenen Familien ist es Eltern häufig nicht möglich, ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen. „86 Prozent der Eltern, die sich an die Caritas wenden, geben an, bei der Förderung ihrer Kinder Abstriche machen zu müssen“, sieht Schwertner Auswirkungen der Teuerung.

Hier kommen die Lerncafés ins Spiel. Sie bieten kostenlose (Lern-)Begleitung, mit dem Ziel, mindestens einen positiven Pflichtschulabschluss und die Möglichkeit eines weiterführenden Bildungsangebotes zu ermöglichen. Dabei ist das Dreieck Schule – Eltern – Lerncafé ein wesentliches, die aktive Zusammenarbeit wird forciert.

Es funktioniert: Im Schnitt können 95 Prozent der Kinder, die in die Lerncafés kommen, das Schuljahr positiv abschließen. Die Wartelisten sind lang: „Wir könnten neben jedem bestehenden Lerncafé ein weiteres aufmachen“, resümiert Martina Polleres-Hyll, die für die Lerncafés der Erzdiözese Wien verantwortlich zeichnet. Ehrenamtliches Engagement„Es kommt viel zurück, von den Kindern, den Eltern“, bestätigt auch Lerncafés -Klosterneuburg Leiterin Beate Öttinger. Die Volksschullehrerin ist begeistert davon, hier Kinder individuell fördern zu dürfen. Neben Öttinger sind in Klosterneuburg zehn Freiwillige „im Dienst“. Eine davon ist Caroline Gutenthaler, Studentin an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien. Dort hat sie vom Lerncafé erfahren, die WU hat eine Kooperation mit der Caritas. Seit diesem Semester ist Gutenthaler nun dabei, und freut sich, neben dem Studium ihre soziale Ader einsetzen zu können: „Es macht mir großen Spaß, und ich werde im nächsten Semester gerne weitermachen.“