Ab 23. März: Fotokunst in der Klosterneuburger Stifts-Vinothek

Seit 2014 werden in der Vinothek des Stiftes Klosterneuburg zweimal jährlich Fotoausstellungen gezeigt, bei denen die Themen Essen, Trinken, Genuss, Architektur und Natur einen schwerpunktmäßigen Themenrahmen bilden. In der kommenden Ausstellung geht es wieder um Kulinarisches.

Aspekte des Genießens von der Auster bis zur Zigarre

Armin Faber hat eine originelle und ästhetisch ansprechende Weise gefunden, die zahlreichen Attribute, die den verschiedenen Rebsorten zugeschrieben werden, in dekorativen Bildern zu verpacken (nach einer Idee der Sommelière Christina Fischer und den Degustationsnotizen von Guy Bonnefoit). Ein Beispiel: Linsen, Wacholder, Sternanis, Leder, Kaffee, Lakritze und Lebkuchen – und all das in einem Weinglas. Worum handelt es sich hier? Richtig erraten: um den St. Laurent.

Mit seinen Bildern hat er unter anderem an dem Buch „Fabelhafte Weingüter Österreich“ mitgearbeitet. Fotos, die wie Gemälde wirken. Mit leuchtenden Farben, starken Kontrasten, plastischen Strukturen.

Eine zum Sortiment des Stiftsweingutes Klosterneuburg passende Auswahl dieser Bilder des renommierten deutschen Fotografen wird von 23. März bis 16. August bei freiem Eintritt in der Vinothek präsentiert.

In den letzten 22 Jahren hat Armin Faber alle Kontinente bereist und Aspekte des Genießens von der Auster bis zur Zigarre fotografiert. Aber auch Landschaften, Architektur und Porträts zählen zu seinen Spezialitäten.

Unsere Bilder veranschaulichen kunstvoll, welche Aromen im Wein erkannt werden können Fotografen Armin Faber, Thomas Pothmann

Seit über zehn Jahren betreibt er zusammen mit Thomas Pothmann die Fotoagentur Faber & Partner, spezialisiert auf Themen rund um Genuss und Kulinarik (Weingüter, Hotels, Restaurants, Persönlichkeiten aus der Gourmet- und Weinszene). Ihre Fotos illustrieren zahlreiche Koch- und Weinbücher, Magazine und Fachzeitschriften.

Für Händler und Produzenten gestalten sie auch Image-Filme, denn ein Film „transportiert sehr viel mehr Inhalt, Philosophie und Emotionen in kürzerer Zeit, als es Fotos und Texte in diesem Rahmen können.“

Ihr Archiv umfasst über 200.000 Dias und bald annähernd so viele digitale Aufnahmen, mit Bildern von Weingütern, Hotels und Restaurants aus der ganzen Welt, Persönlichkeiten aus der Gourmet- und Weinszene sowie Studioproduktionen zu kulinarischen Themen. Was die beiden über die Fotografie hinaus verbindet, sind die Liebe zum Wein und zur Blues- und Jazzmusik, aus der sie immer wieder Kreativität, neue Ideen und Lebenslust schöpfen.

Seit 2012 veröffentlicht der Dumont-Verlag einen Jahreskalender. Auf 13 Seiten (inklusive Titelbild) in der Größe 48,4 cm x 21,6 cm präsentieren sich darin die von Thomas Pothmann geschmackvoll gestalteten „Aromen-Gläser“.

„Der Kalender ist eine preisgünstige Alternative zu unseren großen Aromen-Bildern auf Leinwand, DiBond oder hinter Acryl“, meinen Faber und Pothmann. „Unsere Bilder veranschaulichen kunstvoll, welche Aromen im Wein erkannt werden können.“

Alle 84 bisher fotografierten Weinaromen können in individuellen Zusammenstellungen auf allen Materialien als Poster, Leinwand mit Keilrahmen, Acrylglac FineArt, Dibon direkt und FineArt, in vielen Größen und für jede Wand bestellt werden – und finden auch großes Interesse.

