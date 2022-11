Fotografie und Aquarell in Klosterneuburgs Ideenkonditorei

„Herbstimpressionen“ – Unter diesem Titel gibt es im November eine gemeinsame Bilderausstellung von Eva Hüttel und Martin Salbrechter in der Café-Konditorei Wurbs in der Martinstraße 45 während der Öffnungszeiten täglich außer Montag von 7 bis 18 Uhr.

Während Martin Salbrechter seine Fotografien zeigt, kann man auch Aquarelle der bekannten Klosterneuburger Malerin Eva Hüttel sehen. Sie hat die schönste Jahreszeit mit Wasserfarben zu Papier gebracht.

„Seit meiner Jugend fotografiere ich mit Leidenschaft.“ martin salbrechter Fotokünstler

Martin J. Salbrechter, geboren 1964 in Klosterneuburg und seitdem hier wohnhaft, über sich selbst: „Seit meiner Jugend fotografiere ich mit Leidenschaft, am liebsten die Eisenbahn, aber auch vieles andere, wie etwa schöne Gebäude, Oldtimer, Leuchttürme, Flugzeuge und noch mehr. Ich begann mit einer Instamatic-Kamera, wo man seinerzeit Kassetten-Filme mit 12 oder 20 Negativen einlegte. Damit machte ich mit 14 Jahren meine ersten Schwarz-weiß-, aber auch schon Farbphotos, vorwiegend von der Franz-Josephs-Bahn rund um Klosterneuburg. Später folgte die Yashica-Spiegelreflexkamera, mit der ich 25 Jahre lang Farbdias photographierte, bevor schließlich die digitale Bilderwelt Einzug nahm. Seit 2011 erfreue ich mich an meiner Nikon D5100, einer digitalen Spiegelreflex-Kamera. Dabei sind Objektive mit verschiedenen Brennweiten und Funktionen in Verwendung.“

Mit seiner aktuellen Ausstellung in der Café-Konditorei Wurbs will Salbrechter einen Querschnitt durch seine Aufnahmen im Herbst zeigen. Schon mehrmals hat er dort ausgestellt: 2017 Eisenbahnbilder, 2019 Leuchttürme (gemeinsam mit Gordana Stevic) und 2020 Schiffsbilder (bereits gemeinsam mit Eva Hüttel). Anfragen an kem@gmx.at.

Aquarelle in harmonischer Beziehung zur Natur

Eva Hüttel, 1940 in Wien geboren, lebt seit 1977 in Klosterneuburg. Ihre Ausbildung erhielt sie an der Wiener Kunstschule und durch Teilnahme an Seminaren im In- und Ausland. Seit 1990 beschäftigt sie sich intensiv mit der Aquarellmalerei sowie Tusche und Pastellkreide. Ihre Arbeiten – häufig Liebeserklärungen an ihre Wahlheimat Klosterneuburg – spiegeln die unmittelbare künstlerische Tätigkeit Eva Hüttels in der Natur wieder, wobei sie durch den Ausdruck der Farben eine harmonische innere Beziehung zu den Motiven darstellen möchte.

Technisch bevorzugt die Künstlerin das Aquarell: Es ist für sie das adäquate Mittel, um spontan und kreativ zu agieren, um eine harmonische innere Beziehung zu den Motiven darzustellen, aber auch um zu improvisieren und immer wieder Neues zu entdecken, zu erfahren.

Seit 2011 ist sie Mitglied des Künstlerbunds Klosterneuburg und hat schon an vielen Ausstellungen dieser traditionsreichen Künstlervereinigung teilgenommen. Auch in dessen jüngster Gruppenausstellung im Kulturhaus von St. Andrä-Wördern war sie vertreten.

Als langjähriges Mitglied der Klosterneuburger Kreativgruppe nahm sie auch an Gemeinschaftsausstellungen in der Raiffeisenbank teil. Einzelausstellungen von Eva Hüttel fanden unter anderem im Stadtmuseum, in der Rostockvilla, im Hotel Mercure (Wien), in der Alten Schule Greifenstein und im Erzherzog-Carl-Haus (Deutsch-Wagram) statt.

Somit eine interessante Kombination aus Fotografie und Aquarell in der „Ideenkonditorei“ Wurbs – in einer Stadt, die – überhaupt nach dem Wegfall der Rostockvilla – nur noch wenige Ausstellungsmöglichkeiten bereithält.

