Klosterneuburger Stadtmuseum: Werkschau zu Hermann Härtel

Anlässlich des 80. Geburtstags des in Klosterneuburg geborenen Künstlers Hermann Härtel zeigt das Stadtmuseum eine Werkschau unter dem Titel „Alles, was Flügel hat, fliegt“.

Härtels Werk ist von vielen Einflüssen geprägt, nicht zuletzt von literarischen: von Ginzkeys „Hatschi Bratschis Luftballon“ bis Doderers „Strudlhofstiege“. Doch auch Flugpioniere und Weltreisende (wie Gustav Sztavjanik) haben ihn beeindruckt und beeinflusst. Seit seiner Ausstellung in Scheuchenstein 2019 gestaltet er in Mischtechniken auch Himmelsbilder mit hoch aufgetürmten Wolken, wohl als Hommage an den österreichischen Maler Friedrich Gauermann.

Seit seiner Kindheit baut er Flugobjekte und sammelt Holzpropeller. Von Briefmarkenentwürfen, Buchillustrationen, Radierungen, Aktzeichnungen, Mischtechniken bis hin zu Flug- und Fahrradobjekten reicht sein vielfältiges Schaffen, das immer auch der Aeronautik, der Aviatik und letztlich der Poesie verbunden ist.

Vergangenheit und Gegenwart sind untrennbar verbunden. Mit einem Trittroller hat Härtel als Kind die Umgebung erkundet – er steht noch heute in seinem Atelier. Der Großvater war Kartograf, der Vater Modellbauer.

Viele Arbeiten enthalten niederösterreichische Landschaften etwa aus der Vogelperspektive sowie exakte Veduten von Sehenswürdigkeiten aus Wien und Umgebung. Härtels Werke befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen. 2019 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

Hermann Härtel, Alles, was Flügel hat, fliegt. 18. Februar bis 10. April 2023, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 bis 18 Uhr. Information: stadtmuseum.klosterneuburg.at .

