Spannende Kunst in und aus Klosterneuburg

Kunst aus Klosterneuburg ist nicht nur in Klosterneuburg zu sehen. Martina Reinhart etwa stellt demnächst im renommierten Museum Angerlehner Angerlehner in Thalheim bei Wels aus, das seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 die Museumslandschaft für zeitgenössische Kunst bereichert. Sein Herzstück bildet das Schaudepot, welches die private Kunstsammlung von Heinz J. Angerlehner beherbergt, die in 40 Jahren gelebter Leidenschaft für zeitgenössische Kunst gewachsen ist. Schwerpunkt seiner umfangreichen Kollektion liegt auf Malerei ab 1950 ergänzt durch Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen.

In der Salonausstellung „Der Mensch im Dialog“ setzt sich Martina Reinhart mit dem Menschen an sich und den Themen Körper, Wissen und Medien auseinander. Nicht nur die Kommunikation hat sich verändert, sondern auch die Betrachtung der Menschen und ihre Schnittstellen. Anhand von Photogrammen, Malereien und Zeichnungen begegnet Martina Reinhart diesen Fragestellungen. Das Semi-Reale des Photogramms und das Imaginative der Malerei, auch in Kombination mit Zeichnung und Collage verschränken sich zu behutsamen Bildkonstruktionen. Die Ausstellung verbindet Werke der letzten Zyklen der Künstlerin.

Martina Reinhart, geboren 1972 in Linz, absolvierte ein Malereistudium an der Akademie der bildenden Künste in Wien und promovierte in Philosophie an der Universität Wien. Es folgten Aufenthalte in Los Angeles und Barcelona, zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen (MAK Wien, Biennale Venedig, Vienna Art Week, diverse Galerien, etc.) sowie Ausstellungs-Beteiligungen.

Zur Eröffnung im Museum Angerlehner wird am Sonntag, 16. April um 15 Uhr geladen. Ein Künstlerinnengespräch mit Reinhart ist für Sonntag, 4. Juni um 15 Uhr angekündigt, eine Performance „Talk to MALEXA“ für Sonntag, 2. Juli. Die Ausstellung „Der Mensch im Dialog“ ist bis 2. Juli zu sehen.

Info: www.artreinhart.at, www.museum-angerlehner.at.

Künstlerbund-Mitglieder in der Seestadt-Kulturgarage

Höchst aktiv sind auch die Mitglieder des Künstlerbunds Klosterneuburg unterwegs. So lädt die VHS Kulturgarage Seestadt (1220 Wien, Am-Ostrom-Park 18, Endstation U2) zur Ausstellung „Im Portrait“. Zu sehen sind Arbeiten von Gerlinde Gröllinger, Jay Finger, Margit König, Silvia Knödlstorfer, Anneliese Lukowitsch, Ute Walter und Gerti Hopf. Die Vernissage findet am Dienstag, 18. April um 18 Uhr statt. Die Ausstellung ist sowohl nach Vereinbarung als auch am Sonntag 7. sowie Montag 8. Mai jeweils von 15 bis 21 Uhr zu besichtigen und läuft bis Donnerstag, 11. Mai.

Aber auch in Klosterneuburg selbst ist der Künstlerbund wieder einmal präsent: Am Donnerstag, 20. April, eröffnet Kulturstadträtin Katharina Danninger im Stadtmuseum die Schau „Neue Wege“. Mitwirkende Künstler/innen sind Ernesto, Jay Finger, Robert Floch, Hans Kogler, Elisabeth Micka, Krystyna Miller-Gawrzynska, Georg Niemann und Nayeun Park. Die Ausstellung soll einen Einblick in die wachsende Gemeinschaft von Künstlern des 1908 gegründeten Künstlerbundes Klosterneuburg schaffen. Die unterschiedlichen Spezialisierungen der einzelnen Künstler zeigen sich unter anderem in Acryl, Mischtechnik, Druckgrafik, Fotografie und Skulptur. Eine öffentliche Führung wird am Samstag, 13. Mai um 15 Uhr angeboten. Zu sehen ist die Schau bis 4. Juni.

Nicht zuletzt wartet die Vinothek des Stifts Klosterneuburg mit Fotokunst auf: Der Fotograf Armin Faber hat eine originelle und ästhetisch ansprechende Weise gefunden, die zahlreichen Attribute, die den verschiedenen Rebsorten zugeschrieben werden, in Bilder zu verpacken. Zu sehen in der Reihe „Fotokunst in der Vinothek“ bis 16. August.

Die Wein-Aromen-Bilder werden in aufwendigem Stil mit den Originalzutaten im Studio ohne digitale Tricks fotografiert. Von Alicante-Bouschet bis Zweigelt ist so im Laufe von 20 Jahren eine beeindruckende Galerie entstanden, die laufend erweitert wird. Welcher Wein gezeigt wird, erschließt sich allerdings nicht ohne Weiteres. Zum Beispiel: Schwarze Johannisbeere, Pflaume, Banane, Heidelbeere, Linsen, Wacholder, Sternanis, Leder, Kaffee, Lakritze und Lebkuchen – und alles das in einem Weinglas. Worum handelt es sich hier? Richtig erraten: um den St. Laurent.

