Kaffeklatsch mit der Polizei Klosterneuburg

Der Bezirks-Startschuss fiel in Klosterneuburg: Am Montag lud die Polizei zum ersten „Coffee with Cops“. Bei einem gemütlichen Kaffee konnten Passantinnen und Passanten ihre Beobachtungen mit der Exekutive teilen, die hiesige Polizei und ihre Schwerpunkte kennenlernen.

Das Motto: „Beim Reden kommen d'Leut zam“. So auch in Klosterneuburg vor der Babenbergerhalle. Mit der Aktion – ein Teil der Initiative „Gemeinsam.sicher“ – will die Polizei Berührungsängste nehmen und mit gegenseitigem Kennenlernen eine Vertrauensbasis zu den „Cops“ herstellen und festigen.