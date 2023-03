Eine Romy in Weidlingbach

Nina Katlein ist eine 20-jährige Schauspielerin aus Weidlingbach. Während die meisten anderen in ihrem Alter wohl gerade in ihrem Studium oder einer Ausbildung sind, hat sie bereits ihre erste Filmpremiere in New York hinter sich. Für ihre Rolle der Simi in dem Film „Family Dinner“ ist sie nun auch für eine Romy in der Kategorie „Entdeckung weiblich“ nominiert.

Ursprünglich kommt sie aus der Theaterbranche, doch als die Frage aufkam, ob sie sich nicht für eine Hauptrolle in einem Film bewerben wolle, war kein langes Überlegen notwendig. Bei fünf Castings, teilweise online über Zoom und teilweise persönlich, konnte sie sich schließlich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Ich hoffe, dass bis zum Schluss noch kräftig gevotet wird und bedanke mich bei allen, die das bereits getan haben. Nina Katlein

Es folgte eine intensive zweiwöchige Vorbereitung auf die Dreharbeiten. Das war wichtig, damit beim tatsächlichen Dreh alles so schnell wie möglich ging. Denn wie Katlein erzählte: „Da wir einen Horrorfilm gedreht haben, hat man für die einzelnen Szenen nicht unendlich Zeit, wenn zum Beispiel die Sonne rauskommt, muss man den Dreh abbrechen.“

Im Vergleich zum Theater habe sie aber recht viele Freiheiten gehabt, was beispielsweise die Ausdrucksweise angeht. Das hatte allerdings den Vorteil viele Szenen recht schnell abdrehen zu können. Und obwohl sie sich nach einer zweijährigen, coronabedingten Bühnenabstinenz eigentlich wieder auf das Theater spielen freut, ist sie nun für die Romy 2023 nominiert. „Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig,“ erzählte Katlein im NÖN-Gespräch.

Wenn ich die Nina beschreiben müsste würde ich sagen - liebenswert, fröhlich, goschert und sehr begabt als Schauspielerin. Jürgen Steiner, Nachbar

Die Tageszeitung Kurier, die jährlich den Romy-Preis verleiht, beschreibt Nina Katlein als empathisch, goschert und sehr neugierig. Sie selbst sagt von sich, dass Humor einen großen Stellenwert in ihrem Leben hat und sie oft einfach das sagt, was ihr durch den Kopf geht. Ihre Bekannten sehen das ähnlich. Ihr Nachbar beschrieb sie als „liebenswert, fröhlich, goschert und sehr begabt als Schauspielerin.“

Mit diesen Eigenschaften, und selbstverständlich ihrer schauspielerischen Leistung, hofft Nina Katlein bis zum 19. März noch auf möglichst viele Stimmen um die erste Romy-Gewinnerin aus Weidlingbach zu werden. Sie bedankte sich außerdem bei allen, die bereits gevotet haben. Die Bewohner und Bewohnerinnen des Pflegeheims Weidling, in dem sie ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, fiebern eifrig mit und möchten den Film unbedingt noch mit ihr gemeinsam im Kino anschauen.

