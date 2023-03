Freiwilliges Soziales Jahr und Romy Flair im Agnesheim Klosterneuburg

Bereits seit mehreren Jahren können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im PBZ Klosterneuburg darauf verlassen, dass sie in der Betreuung tatkräftig von jungen Damen und Herren unterstützt werden, die im Haus das freiwillige soziale Jahr absolvieren. Die Zusammenarbeit mit dem Verein „zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste“ funktioniert bestens, neue Bewerbungen sind immer herzlich willkommen.

Auch dieses Jahr hatte das PBZ Klosterneuburg wieder das Glück zwei besonders engagierte und motivierte junge Frauen zu gewinnen, Katharina Böck und Nina Katlein, die mit ihrer empathischen und freundlichen Art neuen Schwung in die Alltagsbegleitung bringen und den Bewohnerinnen und Bewohnern in allen Lebenslagen Aufmerksamkeit schenken und unterstützen.

Wir wünschen Nina Katlein viel Erfolg, versprechen natürlich fleißig für sie zu voten und sind schon gespannt, wo wir sie in Zukunft noch sehen werden. Direktor Michael Strozer

Heuer kommt allerdings noch eine Besonderheit dazu: Nina Katlein hat letztes Jahr einen Kinofilm gedreht, in dem sie eine Hauptrolle gespielt hatte. Aufgrund ihrer herausragenden schauspielerischen Leistung wurde sie nun sogar für eine Romy, den österreichischen Filmpreis in der Kategorie „Entdeckung weiblich“ nominiert. Das ist nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen aufregend, sondern natürlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, die mit Nina mitfiebern.

„Wir freuen uns sehr und sind auch stolz Nina bei uns zu haben. Ihre aufgeweckte, selbstbewusste und sympathische Art macht sie zu einem wertvollen Mitglied unseres Teams und ihre Erfahrungen in der Filmbranche verschaffen uns spannende Einblicke in die Welt des Schauspiels.. Wir wünschen Nina Katlein viel Erfolg, versprechen natürlich fleißig für sie zu voten und sind schon gespannt, wo wir sie in Zukunft noch sehen werden“, so Direktor Michael Strozer.

Link zum Voting für die Romy 2023

