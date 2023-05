Goldene Medaille für Kierlings Museumsdirektorin Christl Chlebecek

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte die Ehrung im Rahmen einer Festveranstaltung in St. Pölten. Der Kierlinger Bürger Verein (KBV) gratulierte zu der Auszeichnung und zitiert aus der Laudatio, in der es hieß: „Frau Chlebecek ist eine hochqualifizierte und ehrenamtlich überaus engagierte Persönlichkeit, die sich um die kulturellen Anliegen der Kierlinger Bevölkerung und hier um das einzigartige Museum Kierling verdient gemacht hat. So arbeitet sie seit Jahren an der professionellen Inventarisierung der rund 35.000 Exponate, betreut die dort beheimatete weltweit größte Scherenschnittsammlung, hat zahlreiche Druckwerke editiert und dazu einen regen internationalen Interessens- und Informationsaustausch aufgebaut.“

Chlebecek hat von der Museumsgründung 1986 an mitgearbeitet und führt seit 2013 das einzige Universalmuseum Österreichs, das seit dessen Einführung 2002 das Österreichische Museumsgütesiegel besitzt, ehrenamtlich, lobt der KBV: „Eine Leistung, die in Österreich einmalig ist und nun auch öffentlich auf Landesebene gewürdigt wurde und in der Festrede der Landeshauptfrau namentlich bekundet wurde.“

