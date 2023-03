Lydia Leydolf erhält Silbernes Ehrenzeichen

Aquarellistin Lydia Leydolf erhält das Silberne Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich. Überreicht wurde es samt Urkunde im Landhaus in St. Pölten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die in Kärnten geborene Leydolf wohnt in Klosterneuburg, wo sie als Kunstvermittlerin tätig ist und unter anderem die Klosterneuburger Malrunde leitet.

Arbeiten dieser Runde sind derzeit noch bis Ende April 2023 in einer Gruppenausstellung in der Ideenkonditorei Wurbs in Klosterneuburg, Martinstraße 45 zu sehen.

Zur Person

Lydia Leydolf wurde 1941 in Arnoldstein in Kärnten geboren. Ihre erste Ausbildung absolvierte sie an der Gewerbeschule für Damenbekleidung in Villach und an der Modeschule Hetzendorf.

Jahrelang war sie als Mannequin - unter anderem für Fred Adlmüller - tätig, war freie Handelvertreterin in der Modebranche und studierte danach an der Wiener Kunstschule. Derzeit lebt und arbeitet sie in Klosterneuburg.

Lydia Leydolf publizierte fünf Bücher und zahlreiche Kalender mit ihren Aquarellen und gewann mit dem Bild „Wetterleuchten“ den Hahnemühle Kalendermalwettbewerb 2011.

Sie ist Dozentin und Vortragende in der Kunstfabrik Wien und im Bildungshaus St. Georgen am Längsee. Die Künstlerin ist Trägerin des Kulturpreises der Stadt Klosterneuburg und hatte bereits zahlreiche Ausstellungen in Wien und Niederösterreich.

