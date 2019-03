Die Stunde Null kommt mit Riesenschritten auf die Klosterneuburger Autofahrer zu. Im Dezember ist es dann so weit: Die Teilsperre der B14 ist amtlich und vollzogen.

Wer glaubt, die Stadtgemeinde schaut hier nur tatenlos zu, irrt, denn im Rathaus rauchen die Köpfe. Wild wird nach Möglichkeiten gesucht, das unumgängliche Verkehrschaos ab Dezember etwas abzufedern. Letzte Woche trafen sich alle Beteiligten zu einem B14-Gipfel im Rathaus. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Alle Beteiligten waren sich einig, dass diese Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden können.“

In den vergangenen zwei Wochen liefen die Gespräche mit Vertretern der Stadt Wien, Polizei Klosterneuburg und Wien, Verkehrsverbund Ostregion, Stadtumland Management und Stadt Klosterneuburg auf Hochtouren.

Hintergrund war sowohl die Sperre der B 14 als auch die Einführung der Kurzparkzone in Döbling. Schmuckenschlager: „Die Sperre der B14 verlangt von allen Verantwortungsträgern eine enge Abstimmung und eine konstruktive Gesprächsbasis.“

So wurde festgelegt, dass die Kuchelauer Hafenstraße für die Dauer der Sperre für den Öffentlichen Verkehr der Buslinie befahrbar sein soll. Dieses Anliegen wurde an den Baustellenkoordinator der Stadt Wien weitergetragen und am 20. März von Wien in der Planungsphase geprüft.

Kuchelauer Hafenstraße für Busse öffnen

„Die Vorteile dieser Maßnahme sind die Stabilität der Fahrtzeiten des Busses und die damit verbundene Attraktivität für Umsteiger. Alle Beteiligten waren einer Meinung, dass jede Möglichkeit zur Vermeidung des Individualverkehrs getroffen werden muss“, meint Schmuckenschlager.

Eine komplette Öffnung der Hafenstraße für alle Verkehrsteilnehmer wäre aufgrund der vorschnellen Überlastung der Straße keine Verbesserung, sondern nur eine Ausweitung des Staubereiches.

„Alle Beteiligten waren sich einig, dass diese Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden können.“ Stefan Schmuckenschlager

„Die überbehördliche und überparteiische Zusammenarbeit zur Entschärfung der Auswirkungen durch die Sperre der B 14 ist unerlässlich. Gemeinsam mit dem Verkehrsstadtrat der PUK und dem Bezirksvorsteher Daniel Resch werde ich jede Chance zur Verbesserung ergreifen“, so Schmuckenschlager.

Neben der B14 wurde auch über die Auswirkungen der Einführung der Kurzparkzone im 19. Bezirk gesprochen. Für Bezirksvorsteher Resch ist die Einführung die logische Folge auf Belastungen durch abgestellte Autos aus anderen Bezirken und die daraus resultierende Parkraumnot.

In Klosterneuburg wurde bereits die Erarbeitung eines Konzepts für eine allfällige Parkraumbewirtschaftung rund um die Bahnhöfe Kierling und Weidling beschlossen. „Allerdings werden zunächst die wahren Auswirkungen abgewartet und Maßnahmen nur im Bedarfsfall gesetzt“, schränkt Schmuckenschlager ein.