„Es war ein massiver Unfall, wie er sonst in Klosterneuburg nur selten vorkommt“, zeigt sich Rotkreuz-Leiter Thomas Wordie betroffen. Ein Schwerverletzter und ein Lenker unter Schock sind die traurige Bilanz des Unfalls am späten Montagnachmittag, 1. April, auf der B14.

Die Kollision geschah gegen halb fünf auf der Höhe der Kirche. Ein Moped-Lenker war aus einem Parkplatz auf die Hauptstraße in Richtung Klosterneuburg gefahren. Er kam in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen Lkw, der Richtung Maria Gugging unterwegs war. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettung und Notarzt in das Wiener AKH transportiert. Wie gravierend die Verletzungen waren, waren zu Redaktionsschluss ungewiss.

Auch der Lastwagen-Fahrer musste ins Spital: Er stand unter Schock und wurde in das Landesklinikum Klosterneuburg geliefert. Bei dem Unfall waren zwei Rettungs- und der Notarztwagen vom Roten Kreuz, drei Feuerwehrfahrzeuge und die Polizei im Einsatz. Nachdem die Unfallopfer versorgt waren, reinigten die zwölf Maria Gugginger Feuerwehrler die Straße.