„Es wird stauen in Klosterneuburg, das ist nicht abzuwenden“, gibt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager beim Bürgerdialog „Offen gesagt“ zu. Bis März haben die Wien-Pendler noch Schonfrist. Ab dann wird die vierspurige Heiligenstädter Straße auf zwei Fahrbahnen geführt. Bei den Planern rauchen die Köpfe, wie die B14-Sanierung bestmöglich überbrückt werden kann.

PKW

In der fast zweijährigen Bauphase wird die Kuchelauer Hafenstraße geöffnet. Autos werden beim tiefliegenden Kreisverkehr umgeleitet, vorbei am Recyclinghof Richtung Kuchelau und schließlich nach Wien geführt. Aus der Bundeshauptstadt kommend wird es eine Abbiegespur ins Kahlenbergerdorf geben, die „wesentlich auf Durchfahrt gestellt wird, dass nicht alle Linksabbieger den Verkehr aufhalten“, so Schmuckenschlager.

BUS

Der Stau beginnt nicht erst bei der Donauwarte. Schon vor der Baustelle wird der Verkehr einspurig sein – so kann der Bus in zweiter Spur an den Stauenden vorbeifahren. „Wir werden die Busse auf Beschleunigung setzen“, betont der Bürgermeister.

BAHN

Züge halten ihren üblichen Takt ein. Um die Bahn als gute Alternative für Wien-Pendler zu stärken, werden mehr Busse zu den Bahnhöfen fahren. Außerdem werden die Parkplätze, vor allem bei Klosterneuburg Kierling, strenger kontrolliert, um sicherzustellen, dass nur Bahn- und Busfahrer dort parken.

RAD

In den Sommermonaten ist der Drahtesel das passende Transportmittel. Radfahrer werden nicht mehr in der Kuchelau düsen, sondern über eine Radtrasse und eine Behelfsbrücke. Die Lösung könnte auf Dauer sein. Schmuckenschlager: „In Österreich hat manches Provisorium schon länger gehalten. Dann hätte man den Donauradweg wieder entlang der Donau.“