Seit 14 Jahren: Entlastung für das Klosterneuburger Zentrum

„Dieser Tag muss in die Geschichte der Stadt Klosterneuburg sowie des Landes Niederösterreich eingetragen werden. Die neue Umfahrung bringt eine höhere Lebensqualität, mehr Sicherheit, eine höhere Standortqualität und damit mehr Arbeitsplätze und auch eine bessere Anbindung etwa der kulturellen Juwele Klosterneuburgs“, meinte der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll bei der offiziellen Eröffnungsfeier für die Umfahrung, die seit über zehn Jahren ein fixer Bestandteil im Verkehrskonzept der Babenbergerstadt darstellt. Die Bauarbeiten für die 3,6 Kilometer lange Strecke betrug 36 Monate.

Die zweispurige Umfahrung beginnt auf Höhe des Gewerbegebietes Wiener Straße und schließt das Gewerbegebiet in der Schüttau mit einem Kreisverkehr an. Von dort führt die Umfahrung dann parallel zur Franz-Josef-Bahn und unterquert die Donaustraße sowie den Weidlingbach. Dieser Tunnel, der eine Länge von 230 Meter aufweist, trägt den Namen „Johanna-Tunnel“. Vor dem Karl Inführ-Platz wird die Umfahrungsstraße schließlich mittels eines zweiten Kreisverkehrs an die L118 angeschlossen.

300.000 Kubikmeter Erdreich wurden bewegt

Primäres Ziel der neuen Umfahrung war und ist noch immer die Entlastung des Wohngebietes im Bereich des Niedermarktes und des Stadtplatzes, sowie die Schaffung einer leistungsfähigen Anbindung an das Gewerbegebiet Schüttau. Das Verkehrsaufkommen auf der B14 sollte sich dadurch um ein Drittel verringern. Anfang 2009 rechnete man damit, dass rund 15.000 Fahrzeuge weniger durch das Stadtgebiet fahren würden.

Gleichzeitig wurde beim Bau auch für einen verbesserten Hochwasserschutz gesorgt. Für den Schutz vor dem Verkehrslärm wurden vier Meter hohe Lärmschutzwände errichtet. Als ökologische Ausgleichsmaßnahme wurden im Zuge einer Bestandsumwandlung rund acht Hektar Fläche in einen naturnahen Auwald umgestaltet.

Der Baubeginn des 63 Millionen Euro teuren Projektes erfolgte Anfang Juli 2006, die Verkehrsfreigabe der Zufahrt Schüttau im Februar 2008.

