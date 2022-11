Bei Messe die Bildungs-Landschaft Klosterneuburgs kennenlernen

Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es sie endlich wieder. Die Klosterneuburger Bildungsmesse kommt am Freitag, 2. Dezember, in die Babenbergerhalle. Und zwar mit einem Jubiläum – ist es doch die bereits fünfte Ausgabe der Veranstaltung.

Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. Präsentiert wird das umfangreiche Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche. Das ist inzwischen in Österreich so groß, dass die vielfältigen Möglichkeiten Eltern und Kinder vor immer schwerer zu treffende Entscheidungen über den weiteren Bildungsweg stellen. Im Rahmen der von 9 bis 16 Uhr geöffneten Bildungsmesse in der Babenbergerhalle wird die gesamte Vielfalt der in Klosterneuburg und Umgebung vorhandene Bildungslandschaft präsentiert.

Sowohl die Klosterneuburger Volksschulen, Neuen Mittelschulen, das Sonderpädagogische Zentrum, Privatschulen sowie das Bundesgymnasium und die HBLA für Wein- und Obstbau werden präsent sein und ihre Leistungen und Ausbildungsmöglichkeiten zeigen.

Lernhilfe, Musikschule und Volkshochschule

Zusätzlich wird auch das Angebot für Klein- und Kindergartenkinder, also Krabbelstuben und Kindergärten vor Ort an Ständen präsentiert. Darüber hinaus sind auch die Klosterneuburger Lernhilfeinstitute, die Musikschule, die VHS Urania Klosterneuburg und verschiedene nicht in Klosterneuburg angebotene Schulzweige, etwa Handelsakademien, Handelsschulen, HTLs und HBLAs unterschiedlicher Ausrichtung mit dabei. Berufsbildende Schulen und universitäre Ausbildungsstätten sind mit verschiedenen HTLs, Fachhochschulen, Universitäten, Fachschulen aus Wien und Niederösterreich vor Ort.

Alle teilnehmenden Anbieter werden durch Lehrkräfte, Direktorinnen und Direktoren vertreten sein und stehen den interessierten Schülern und Eltern für Fragen zur Verfügung.

Einzigartig im Angebot der Bildungsmesse ist der Schwerpunkt Lehre und Lehrlingsausbildung, der in Zusammenarbeit mit der WK Klosterneuburg umgesetzt wird. Dabei stehen nach konkreten Lehrstellenangeboten von Klosterneuburger Firmen nach Eingabe durch Schüler Personalverantwortliche den Jugendlichen für Bewerbungsgespräche zur Verfügung. Im Anschluss an das Gespräch mit den Jugendlichen werden Feedback und Empfehlungen für echte Aufnahmegespräche gegeben. Zahlreiche Klosterneuburger Firmen nehmen an diesem von der WK Klosterneuburg organisierten, zukunftsweisenden Programm teil.

„Wir bieten einen breiten Querschnitt aus dem unglaublich breiten Bildungsangebot Österreichs bei unserer Bildungsmesse an. Bereits in der Vergangenheit konnten wir dadurch vielen Schülern eine Entscheidungshilfe bieten, in welche Richtung ihre Ausbildung weitergehen kann. Ich hoffe, dass es auch diesmal gelingt, Schülern und Eltern eine Informationsplattform zu bieten, die die wichtigen Zukunftsentscheidungen erleichtern“, ist Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder von dem Konzept überzeugt.

