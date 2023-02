Kabarettistische Stunden-Wiederholung in Klosterneuburg

Wer der Meinung ist, Kabarettisten seien unverwüstliche Frohnaturen, liegt damit ziemlich falsch. Nun hat es Michael Hufnagl erwischt, der – wie er auf Facebook berichtet – nach einer schweren Grippe an einem massiven Erschöpfungssyndrom leidet und nun alle Auftritte bis auf Weiteres absagt.

Das betrifft auch die für 17. Februar geplant gewesene Vorpremiere des neuen Programms „Musst du so schlürfen?“ im Kellertheater Wilheringerhof. Seinen Fans schreibt er: „Passt alle gut auf Euch, hört immer in Euch hinein und kommt zu meinem Kabarett, wenn es so weit ist. Es wird lustig, versprochen.“

Nach 20 Jahren: „Best of Bildungskabarett“

Somit bleibt nicht viel zu lachen im Februar – abgesehen von Andreas „Fessor“ Ferner, der am Freitag, 24. Februar in der Babenbergerhalle mit seiner „Stundenwiederholung“ ein kabarettistisches Bildungsfeuerwerk zündet. Seit über 20 Jahren sammelt „Österreichs lustigster Lehrer“ vor rotzlöffelnden Jugendlichen auf harten Klassenbrettern amüsante Anekdoten des „Schulqualtags“.

In vier matura-unreifen Programmen prüfte er die Widerstandsfähigkeit der Lachmuskeln seines Publikums. Jetzt ist die Zeit reif für ein „Best of 20 Jahre Bildungskabarett“ (Regie: Marion Dimali). Er bricht dabei mehrmals das Konferenzgeheimnis und nimmt Helikoptereltern, selbsternannte Bildungsexperten, Schüler, Kollegen sowie sich selbst gnadenlos auf die Schaufel.

Tickets: 02243/444-273, babenbergerhalle@klosterneuburg.at .

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.